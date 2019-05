BE considera "lamentável" mudança de opinião de partidos sobre tempo de professores

O texto proveniente da Comissão Parlamentar de Educação para reposição integral do tempo de serviço dos professores foi esta sexta-feira reprovado com os votos contra não só do PS, mas também do PSD e do CDS-PP que na passada semana haviam votado favoravelmente a medida.

"Nós assistimos esta manhã a um processo conturbado e pouco explicado sobre a contagem integral do tempo de serviço dos professores. Eu lembro que não são só os professores que estão em causa, são todas a carreiras especiais da função pública", vincou Catarina Martins.

A líder do BE disse que a democracia se compromete quando há pouca clareza nos compromissos assumidos pelas forças políticas

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Está criada uma enorme confusão com as posições tomadas pelos partidos em relação ao chumbo da contagem integral do tempo dos professores", disse.

A coordenadora do BE passou esta tarde por Bragança numa ação de campanha tem em vista a eleições europeias onde visitou o Museu Ferroviário da cidade transmontana.