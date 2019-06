Governo atrasa fim das das taxas moderadoras

O fim das taxas moderadoras nos centros de saúde vai acontecer de forma faseada, não entrando em vigor já em 2020, como estava previsto num projeto de lei aprovado na passada semana no Parlamento, e que contou então com o voto favorável do PS. De acordo com o Expresso, o Governo deu ordem ao grupo parlamentar socialista para alterar o texto na especialidade. O semanário cita uma fonte do governo que diz que "não há dinheiro" para avançar já no próximo ano com a medida, que terá um custo estimado de 150 milhões de euros por ano.

A decisão ameaça azedar ainda mais as relações entre os partidos da geringonça, que esta semana viram o PS virar-se para o PSD na lei de bases da Saúde, abrindo negociações com os sociais-democratas. Segundo o Expresso, o partido liderado por Rui Rio terá uma posição favorável ao faseamento do fim das taxas moderadoras, o que poderá resultar no improvável cenário de a medida acabar aprovada pelo Bloco Central quando é, de há muito, uma reivindicação dos partidos da esquerda. Bloco de Esquerda e PCP têm, aliás, apresentado sucessivas propostas ao longo dos últimos anos para pôr fim ao pagamento destas taxas na saúde, sempre chumbadas pelo voto conjunto do PS, PSD e CDS.

Em causa está agora um projeto do Bloco de Esquerda, aprovado na generalidade a 14 de junho, com o voto favorável de PS, PSD, BE e PCP, e que prevê a eliminação das taxas moderadoras nos centros de Saúde e em consultas e exames passados pelo Serviço Nacional de Saúde, prevendo que a medida entre em vigor no próximo ano.

A proposta do BE já constava do texto de Lei de Bases da Saúde apresentado pelo partido, mas foi autonomizada pelos bloquistas. "Consideramos que tudo o que é prescrito deve ser feito pelos utentes e por isso não há aqui nada a moderar. Tem de ser gratuito. É um cinismo dizer-se que cobrar uma taxa sobre um raio-X que foi prescrito é moderar a procura", dizia então ao DN o deputado Moisés Ferreira. "As taxas de moderação nos cuidados de saúde primários são uma barreira e propomos que isso acabe", sublinhava o parlamentar bloquista. Agora, a questão ameaça transformar-se noutro foco de divergência entre o BE e os socialistas.