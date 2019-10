Filipa, Alexandra, Bruno, Raquel e Alma: as caras que renovam a campanha

O DN entrevistou os cinco candidatos, todos na estrada em campanha. Filipa Roseta admite que os debates televisivos foram um "ponto de viragem" para Rui Rio. Alexandra Leitão diz que não é preciso maioria absoluta para haver estabilidade. Raquel Abecasis fala em entendimentos pós-eleitorais do CDS com o PSD. E os candidatos do PCP e do BE atacam os socialistas.

Leia todas as entrevistas nos links abaixo.