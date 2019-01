Morreu ex-presidente da Liga dos Combatentes

Morreu esta quinta-feira o general do Exército Altino de Magalhães​​​​, em Oeiras. Os seus restos mortais vão estar sexta-feira em câmara ardente na Igreja de São João de Deus, em Lisboa.

O militar, que foi governador do distrito do Uíge (Angola) - cargo que acumulou com o comando da Zona Militar Norte - e presidiu à Junta Regional dos Açores, morreu de causas naturais.

O funeral vai decorrer sábado, no cemitério do Alto de São João, adiantou ao DN a agência funerária Servilusa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Altino Amadeu Pinto de Magalhães, 96 anos, natural de Ribalonga, Carrazeda de Ansiães (Bragança), e tirou o curso de Infantaria na Escola do Exército, para onde entrara no final dos anos 1930. Mais tarde especializou-se em Transmissões.

O general na reforma, que nos últimos anos residia no Lar do Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA) em Oeiras, esteve durante a guerra colonial em Angola, onde foi governador do distrito do Uíge (21972-74).

Apoiante da revolução do 25 de Abril, Altino de Magalhães integrou a Junta Governativa de Angola em 1974. No ano seguinte torna-se governador militar dos Açores e comandante-chefe das Forças Armadas no arquipélago, funções que acumulou com as de presidente da Junta Regional.

Promovido ao posto de general (quatro estrelas) em 1979, Altino de Magalhães assumiu a presidência da Liga dos Combatentes em 1986 - cargo que desempenhou durante 10 anos, período em que foi construído e inaugurado o Monumento aos Combatentes do Ultramar (junto à Torre de Belém).