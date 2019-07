Exército reforça Proteção Civil em Vila de Rei

O Exército enviou este domingo uma cozinha de campanha e 10 militares da Escola dos Serviços para Vila de Rei (Castelo Branco), a fim de garantirem refeições a "pelo menos 600" bombeiros já ao almoço.

O Estado-Maior-General das Forças Armadas adiantou que o apoio do Exército está a ser prestado a pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), sendo este ano a primeira vez que é mobilizada uma cozinha de campanha para esse efeito, disse o seu porta-voz ao DN.

Militar da Escola dos Serviços do Exército em Vila de Rei © EMGFA

Segundo o comandante Santos Serafim, os militares instalaram-se numa escola e têm provisões para dois dias (até ao jantar de segunda-feira).

Este apoio, saído da Escola dos Serviços do Exército na Póvoa de Varzim, segue-se ao envio no sábado, também pela primeira vez nesta época de fogos, de quatro máquinas de rasto - três do Exército e uma da Força Aérea - e 20 militares para as operarem na zona de Vila de Rei.

As Forças Armadas têm vindo a prestar apoio à ANEPC em matéria de fogos florestais desde a primavera, tendo o maior esforço sido atingido no final de maio e no início deste mês.

O fogo em Vila de Rei iniciou-se ao princípio da tarde de sábado e, segundo a ANEPC, estava controlado em 60% da sua área ao início da manhã deste domingo.