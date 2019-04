Europeias. Lobo Xavier é o mandatário nacional do CDS

Conselho nacional do CDS aprova lista às legislativas indicada por Cristas com mais de 80%

António Lobo Xavier é o mandatário nacional do CDS para as europeias. Nuno Melo, cabeça de lista do partido a estas eleições, diz que é "uma honra" tê-lo neste cargo, porque a sua figura "transcende em muito o CDS".

Nuno Melo sublinha ao DN que Lobo Xavier é muito conceituado como professor universitário e advogado e lembra que representa algumas das maiores empresas do país. "Sabe exatamente a importância de uma economia competitiva, da capacidade das empresas gerarem riqueza e encarna muito do que o CDS defende como alternativa a um governo que guinou profundamente à esquerda", afirma o eurodeputado centrista.

Lobo Xavier, que foi líder parlamentar do CDS durante a liderança de Manuel Monteiro, tem grande notoriedade no país, já que é um dos rostos da "Circulatura do Quadrado", da TVI24, depois de ter estado anos num formato idêntico na SIC, na "Quadratura do Círculo", programa de debate político. É também conselheiro de Estado, indicado pela quota do próprio do Presidente da República. Presidiu ainda à Assembleia Municipal de Penafiel, eleito pelo CDS, desde 2005 até 2013.