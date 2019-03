Europeias. Escritora e jornalista é a mandatária dos comunistas

Europeias. Debates com o PS só com propostas em cima da mesa

Escritora e jornalista, Ana Margarida Carvalho, 50 anos, é formada em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa. Em comunicado da CDU é apresentada com a mandatária nacional às europeias, sendo destacadas as suas qualidades profissionais e de ativismo na associação académica nos tempos da universidade.

Foi jornalista durante 25 anos, foi fundadora da revista Visão e ocupou as funções de grande-repórter, editora, crítica cinematográfica, cronista. É autora de várias reportagens premiadas.

Como escritora, o seu romance de estreia - «Que Importa a Fúria do Mar» -, venceu o Grande Prémio Novela/Romance Associação Portuguesa de Escritores (APE) / Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), em 2013. O seu livro, «Não se Pode Morar nos Olhos de um Gato», publicado em 2016, foi nomeado para livro do ano pela Sociedade Portuguesa de Autores, foi finalista de concursos nacionais e do Prémio Oceanos, ganhou o prémio Manuel Boaventura 2017, e novamente o Grande Prémio Novela e Romance da APE/DGLAB.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O seu mais recente livro, de 2017, a coletânea de contos «Pequenos Delírios Domésticos», conquistou o prémio do Conto APE/Camilo Castelo Branco. Escreveu o seu terceiro romance (ainda não editado) ao abrigo da atribuição de uma bolsa de criação literária do Estado Português.

A mandatária da CDU é autora de guiões cinematográficos e de uma peça de teatro. Tem contos e poemas espalhados por várias publicações e um livro infantil, «A Arca do É», em parceria com o ilustrador Sérgio Marques.



Fez parte de júris literários e cinematográficos e participou em vários festivais literários nacionais e internacionais, integrando as comitivas oficiais das Feiras do Livro de Guadalajara e Leipzig.

Nas últimas eleições autárquicas foi eleita pelo PCP para a Assembleia Municipal de Lisboa.

A lista da CDU para o Parlamento Europei é encabeçada pelo já eurodeputado João Ferreira e será apresentada, no seu conjunto, esta sexta-feira.