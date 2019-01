Ana Gomes anuncia aos Socialistas Europeus que não se recandidata

"Anunciei hoje no meu grupo político que não me vou recandidatar a mandato no Parlamento Europeu (decisão que comuniquei ao secretário-geral do PS em fevereiro de 2018)", escreveu Ana Gomes, numa mensagem publicada na sua conta na rede social Twitter.

Na mensagem publicada na versão em inglês, a deputada justifica a sua decisão por defender a limitação de mandatos, princípio que deve então aplicar a si própria, dado já ter cumprido três mandatos no Parlamento Europeu.

Ana Gomes, 64 anos, foi eleita pela primeira vez para o Parlamento Europeu, pelas listas do PS, em 2004, sendo reeleita em 2009 e 2014.

Nas mensagens hoje publicadas na rede social, Ana Gomes manifesta-se "muito sensibilizada" pelas "palavras apreciadoras" do seu contributo proferidas pelo líder do grupo S&D (Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, no qual está integrada a delegação do Partido Socialista português), Udo Bullmann, por ocasião do seu anúncio.

As eleições europeias deste ano decorrerão entre 23 e 26 de maio (as urnas em Portugal abrirão dia 26), não tendo ainda o PS anunciado o seu cabeça-de-lista.