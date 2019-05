Espanha vê a Europa de duas formas: a da Catalunha e a do resto do país

Miguel Pedro, 49 anos, vive há 16 anos em Espanha, mais propriamente na Catalunha, é gerente de vendas/marketing. Trabalha com empresas estrangeiras para o mercado português.

"Em Espanha há duas formas de ver a Europa: a da Catalunha e a do restante território espanhol. Em geral, os espanhóis votam no partido que vai representar a Espanha no Parlamento Europeu, votam como se fossem eleições internas, até porque aqui misturam vários atos eleitorais e quase não se distinguem as diferenças, a discussão sobre a Europa perde-se bastante. As eleições são no dia 26 e, na generalidade de Espanha, há eleições autonómicas, municipais e europeias. Na Catalunha só coincidem com as municipais. Na Catalunha, as eleições europeias são vistas como a oportunidade de votar em políticos que os representem como cidadãos, agora mais evidente que nunca com os dois candidatos protagonistas Carles Puigdemont e Oriol Junqueras. Em Espanha, as pessoas não falam tanto da Europa ou do projecto europeu como em Portugal, o projeto europeu é discutido no País Basco e na Catalunha, Na Catalunha há uma cultura política, sobretudo nos últimos dez anos, as questões da independência obrigou-os a ter maior consciência política, a informarem-se mais sobre os seus direitos, a conhecer melhor a Europa e apoiar o projeto europeu. Por exemplo, seria impensável votar um Brexit."

