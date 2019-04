Provavelmente só na próxima legislatura, depois das eleições de outubro, será possível aplicar o novo regime para viagens, estadas e abonos e subsídios dos deputados, depois do consenso alcançado na semana passada, que se traduziu num documento de seis páginas com as conclusões do grupo de trabalho e assinado por sete parlamentares, que foi formalmente entregue ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Os deputados terão de confirmar as viagens efetivamente feitas, entre a sua residência e o círculo eleitoral e o Parlamento, terão de pagar IRS pelos valores que recebem de subsídio "de atividade política no círculo eleitoral" e a morada oficial passa a ser a do Cartão de Cidadão.