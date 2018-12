Deputado socialista nega falsa presença no plenário. E pede ao Parlamento para verificar

O deputado socialista Nuno Sá garantiu esta segunda-feira que esteve presente na sessão plenária de 12 de junho de 2017, de acordo com uma nota da direção do Grupo Parlamentar do PS enviada às redações.

Depois de confrontado com uma notícia do jornal Observador, que dava conta de uma alegada falsa presença no plenário da tarde desse dia - o parlamentar esteve na realidade em Famalicão, de manhã e à noite, em atividades de campanha para as autárquicas - "o deputado Nuno Sá deu conta à direção do Grupo Parlamentar que esteve presente na reunião plenária em causa e que desenvolveu já as diligências, junto dos serviços da Assembleia da República, para o completo esclarecimento da situação referida".

Segundo a referida nota, "o deputado Nuno Sá informou, de igual modo, a direção do Grupo Parlamentar, que renunciaria ao seu mandato caso se comprovasse a irregularidade que lhe é apontada, mesmo que, como agora reitera, nunca tenha solicitado a qualquer pessoa para proceder a qualquer registo indevido da sua presença em reunião plenária".

Nuno Sá explicou ao Observador que não se recorda "com detalhe de um dia que já foi há um ano e meio" e que a sua vida é um "vai-vem entre Lisboa e Famalicão". Questionado sobre se alguma vez deu a password a um colega para marcar presença, como aconteceu no caso dos deputados do PSD que registaram falsas presenças, o parlamentar limitou-se a dizer: "Não vou responder a nada sobre isso."

"Fui candidato pelo PS nas autárquicas e estamos a falar de um período de pré-campanha eleitoral, a agenda está sempre a mudar e há vários acontecimentos, por isso não me lembro. É certo que há fotografias no Facebook, mas como eu era candidato e tinha um facebook institucional da candidatura, nem sei se fui eu a colocar as fotografias no próprio dia ou se foram outras pessoas da candidatura que também tinham a password", argumentou o deputado.

César anunciou tolerância zero para socialistas

Em 6 de dezembro, perante a denúncia de mais casos no PSD de registo de presenças falsas, o líder parlamentar socialista manifestou tolerância zero na sua bancada. "No caso em que têm comportamentos fraudulentos, felizmente são poucos, acho que não pode deixar de haver alguma atitude sancionatória", começou por apontar no final de uma reunião do grupo parlamentar do PS. E não acrescentou: "Se se colocasse no nosso caso alguma dessas situações, estas pessoas não tinham direito de permanecer no âmbito do grupo parlamentar do PS."

Nuno Sá terá de facto de convencer a direção de Carlos César de que esteve em Lisboa na tarde desse dia 12 de junho do ano passado, quando terá estado a 354 quilómetros de distância na manhã e noite dessa segunda-feira, véspera de feriado municipal em Lisboa e também em Famalicão (o deputado na noite de segunda esteve nas marchas Antoninas da cidade do distrito de Braga).