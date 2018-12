Deputado do PSD suspende mandato pela "melhor razão do mundo"

Duarte Marques, deputado do PSD eleito por Santarém, foi pai de uma menina durante o mês de agosto e optou por suspender o mandato, embora não o tivesse que fazer, por considerar que este procedimento "é o mais correto e leal para com os eleitores do distrito e restantes membros da lista do PSD".

"Esta é a única forma que garante que os eleitores de Santarém não ficam um mês sem um dos seus representantes eleitos, o Grupo Parlamentar não fica coartado de um dos seus membros e dá-se a oportunidade a mais um membro da lista apresentada pelo PSD nas últimas eleições de desempenhar as nobres funções de Deputado a Assembleia da República", afirma o deputado em comunicado enviado às redações.

Duarte Marques afirma ainda: "Num ano tão decisivo com três atos eleitorais, todos dias são importantes para apresentar o PSD como alternativa e para desmascarar as fantasias de António Costa e dos partidos da esquerda geringonça. Com a suspensão do mandato gozarei a minha licença parental de consciência tranquila, pois além de dar todo o apoio à minha filha numa altura tão importante, nem o PSD nem os eleitores de Santarém serão prejudicados pela minha ausência".

O deputado integra a Comissão de Assuntos Constitucionais, dos Assuntos Europeus e a de Educação e Ciência. Tal como a de inquérito à Rendas Excessivas no Sector Energético, comissões eventuais para a transparência e Definição da Estratégia para o Portugal 2030.