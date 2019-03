PSD põe em causa eficácia da redução dos passes

O Governo indicou para tema do debate quinzenal de hoje na Assembleia da República as "políticas económicas: balanço e perspetivas", uma discussão que será aberta com uma intervenção do primeiro-ministro, António Costa. O chefe do Governo vai explorar, por exemplo, o facto de na sexta-feira a agência de notação financeira Standard & Poor's (S&P) ter subido o 'rating' de Portugal para dois níveis acima do grau de investimento especulativo, com perspetiva estável.

A questão do Novo Banco deverá passar pelo debate, devido, nomeadamente, às últimas trocas de acusações entre o BE e o Governo. No último debate quinzenal, em 7 de março, já tinha sido o tema dominante.