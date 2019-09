PSD quer reduzir deputados. Assunto não se trata "como conversa de café", diz Costa

Terminou aquele que foi o primeiro debate da pré-campanha que junta os líderes dos seis partidos com assento parlamentar.

Por sorteio foi André Silva quem começou, em resposta a uma pergunta sobre a polémica proposta do partido de criar um teto para as pensões mais altas, acima dos 5200 euros - "Quem desconta não tem direito a receber em função dos descontos?". André Silva defende que "devemos continuar a defender e reforçar o sistema que temos e que o Estado deve ter um teto máximo de pagamento de pensões. Temos um problema ao nível da sustentabilidade da Segurança Social, esta medida vem reforçar os mecanismos de redistribuição".

Rui Rio é também questionado sobre o mesmo tema e defende a necessidade de uma reforma da Segurança Social "ou os ajustamentos necessários para a competitividade da economia". O líder do PSD defende que o financiamento da Segurança Social "não pode repousar exclusivamente sobre o trabalho" e admite taxar "o valor acrescentado das empresas".

Há aqui ideias aqui que são perigosas", diz Catarina Martins. "O que é perigoso na ideia do PAN é o plafonamento", aponta a líder do BE, sustentando que esta é uma "velha ideia da direita" que até a direita deixou cair. Catarina Martins tem uma explicação para isso: até a direita pensa que "se houvesse plafonamento a minha pensão tinha ficado no BES".

Sobre o mesmo tema, Assunção Cristas defende que deve ser estimulada "uma poupança adicional", reforçando o que já existe (os PPR). "Ajuda às pensões que as pessoas possam ter um rendimento para a sua vida de reformado mais próximo do rendimento da sua vida ativa".

Já Jerónimo de Sousa defende que o objetivo das propostas da direita é a "privatização" da Segurança Social, criando um sistema de pensões "para os pobrezinhos".

Segue-se António Costa, que defende que o" mais importante em relação à Segurança Social é a confiança", referindo que o Governo desenvolveu um conjunto de mecanismos que permitiram diversificar as fontes da Segurança Social - "A Segurança Social ganhou 22 anos de estabilidade". O líder do PS contraria a ideia de Rio e defende a taxação sobre o IRC e não sobre o valor acrescentado líquido das empresas, que "pode não se traduzir em lucro".

Numa nova e breve ronda, ainda sobre a Segurança Social, Rio contraria a ideia de Costa de que a Segurança Social tem a estabilidade assegurada nos próximos 22 anos.

O debate segue agora para a reforma do sistema político:

Rui Rio

"A reforma dos sistema político é absolutamente vital para o regime democrático"

"230 deputados são demais, não se pode é reduzir para 150"

António Costa

"Se a reforma do PSD é reduzir o número de deputados, não estou disponível"

"Não se tratam assuntos constitucionais como se fosse uma conversa de café"

Jerónimo de Sousa

"Há cidadãos que votam numa força política e nunca veem a eleição do seu candidato"

"Aproveito para anunciar uma proposta que vamos fazer. Para formar um partido político são precisos 7500 assinaturas. Uma iniciativa legislativa de um grupo de cidadãos tem que ter 25 mil assinaturas. Há aqui algo de errado"

André Silva

"Estamos genericamente contra as propostas do PS e do PSD. Círculos uninominais servem para termos um sistema de bipartidarismo"

"Temos em Portugal cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Nas últimas legislativas 500 mil votos não serviram para eleger deputados"

"Pretendemos reduzir 22 círculos para nove círculos"

Catarina Martins

"Estes sistemas [de círculos uninominais"] deterioram a democracia"

"As pessoas não se sentem representadas porque os partidos maioritários são partidos cooptados pelo poder económico"

Assunção Cristas

"Há muito mais vida para lá do Estado, do sistema eleitoral e do sistema político"

"Não temos nenhum problema de promiscuidade"

António Costa

"Este não é um tema prioritário. Mas eu respondo ao que me perguntam"

Rui Rio

"Eu comecei [na política] antes do 25 de abril. Comecei por valores que hoje estão abandalhados, a democracia, a liberdade"

"Eu, feito com os interesses do poder económico!? Nem com o poder económico, nem com nenhum. Comigo podem estar completamente seguros. Isto é das principais coisas que me move"

André Silva

"Não concordo com Assunção Cristas e António Costa que este assunto não é importante. Há meio milhão de pessoas que, em todas as eleições, não veem o seu voto traduzido num mandato. Entre outras questões, há que repensar o sistema eleitoral"

"Somos favoráveis ao descongelamento dos 5% de corte [que ainda incidem sobre os salários dos políticos]"

António Costa

"Todo o país tem um problema de vencimentos. Os políticos fariam mal em preocupar-se com o aumento de salários dos políticos num quadro em que não haja uma recuperação"

"Podemos resolver o problema [do salário dos políticos] em três legislaturas. [Criando] uma comissão de vencimentos numa primeira legislatura, na segunda esta comissão faria uma tabela de vencimentos, que seria aplicada na terceira legislatura"

Jerónimo de Sousa

"É uma proposta de grande fôlego. Até poderíamos dizer que lá para o dia de são nunca à tarde talvez aconteça"

"Às vezes até há pessoas que me chamam parvo ou não acreditam quando digo que continuo com salário de metalúrgico"

O debate passa agora para um terceiro tema, o combate à corrupção:

Catarina Martins

"Quando um titular de cargo político tem uma fortuna que é incapaz de justificar, esse dinheiro deve ser confiscado a 100% pelo Estado"

António Costa

"Há a tentação de legislar como se não houvesse já leis suficientes"

Rui Rio

"Se um titular de um cargo público, quando chega a um cargo, tem 100 e sai de lá com 528, obviamente que essa diferença tem de ser investigada, mas no quadro criminal que já existe"

"Resolvo o problema da corrupção, em primeiro lugar fazendo os julgamentos nos sítios certos: nos tribunais e não nos jornais"

"O combate à corrupção não compete aos políticos, compete ao Ministério Público e aos tribunais. A nós compete-nos dar-lhes os instrumentos necessários ao seu trabalho"

Assunção Cristas

"Lamento que o PS só tenha despertado para o lobby na última sessão legislativa, quando o CDS apresentou uma proposta logo na primeira"

"É preciso melhorar a figura do arrependido. É preciso criar a figura do denunciante, mas não é para quem praticou crimes, é para quem não praticou"

António Costa

"As taxas de decisões favoráveis ao Ministério Público nos tribunais tem sido muito inferior ao que era expectável e uma das razoes é que não é o mesmo magistrado que faz a acusação e o que faz o julgamento"

Rui Rio

"Violação do segredo de justiça é uma lei que tem de ser aplicada a todos os portugueses"

"Se pego em algo que não devo saber, toco à porta do vizinho e lhe mostro, pratico um crime, como pratica um crime alguém que mostra informações que não devia ter a 10 milhões de pessoas".

"Tenho consciência clara de que o que estou a dizer não é minimamente politicamente correto"

Assunção Cristas

"Quanto aos tribunais especializados somos completamente contra. Isso é próprio de regimes totalitários"

Assunção Cristas

"Tenho muita resistência à delação premiada"

André Silva

"Não defendemos a delação premiada, Estamos a dizer que é preciso melhorar o regime de denunciantes"

Catarina Martins

"Ouvi aqui algumas coisas entre o grave e o inútil"

"Não se deve perseguir jornalistas para combater falhas do Ministério Público"

"Há uma necessidade absoluta de articular os processos de direito da Família com as decisões criminais. Há decisões contraditórias entre a parte penal e a parte da família"

A terminar uma pergunta isolada a cada candidato:

Para Costa, sobre acabar com a carne nos jantares oficiais: "A regra é que todos os jantares oficiais têm peixe porque temos o melhor peixe do mundo".

Para Rio, sobre a despenalização da canábis para fins recreativos: "Não".

Para Assunção, sobre baixar a idade de voto para os 16 anos: "Não. Os 18 anos, a maioridade, é o momento certo".

Para Jerónimo, sobre o fim das touradas: "Respeito a História, a vivência e a cultura".

Para Catarina Martins, sobre se fica surpreendida com a decisão da Universidade de Coimbra de não servir carne de vaca: "Não. Quando lá andei a carne de vaca já não fazia parte do menu social".

Para André Silva, sobre se concorda com a revisão do acordo ortográfico: "Sim".

O debate desta manhã - com moderação dos jornalistas Anselmo Crespo (TSF), Eunice Lourenço (RR) e Natália Carvalho (Antena 1) - é o primeiro depois do frente a frente, na segunda-feira à noite, entre os líderes dos dois principais partidos, Rui Rio (PSD) e António Costa (PS).

A generalidade dos comentadores considerou que Rio venceu esse frente-a-frente, pelo que António Costa poderá mostrar-se agora mais combativo. A dinâmica do confronto poderá revelar geometrias variáveis: ou todos contra um (Costa); ou Esquerda (Costa+Catarina+Jerónimo) versus Direita (Rio+Cristas).

Os debates das legislativas de 6 de outubro terminarão dia 23, com dois confrontos: um segundo frente-a-frente entre Costa e Rio, organizado também por estas rádios; e outro debate a seis, mas agora nas televisões (RTP+SIC+TVI). E depois começará o período oficial de campanha - embora todos os líderes estejam na estrada há muito.