Cristas acusa PS de usar Estado como uma "grande casa para acomodar a família"

A líder centrista, Assunção Cristas, apresentou este sábado o CDS como a "única escolha possível para quem é de direita" e atacou o PS por pensar que o Estado "é uma grande casa para acomodar a família".

A acusação foi deixada no encerramento do ciclo de debates "Ouvir Portugal", na tarde deste sábado, uma iniciativa que visou recolher propostas da sociedade civil para alguns dos principais desafios que Portugal enfrenta nos próximos anos. Assunção Cristas, que encerrou a sessão que decorreu na Gare Marítima da Rocha do Conde de Óbidos, em Lisboa, retomou o tema das relações familiares no Governo liderado por António Costa.

"Rejeitamos uma visão, a que vimos assistindo nestes anos de socialismo, de que o Estado é uma grande casa para acomodar a família. Nós rejeitamos. O Estado não é dos partidos, não pode ser dos partidos e é por isso que nos levantamos por uma alternativa de direita em Portugal", disse a dirigente, falando para militantes e simpatizantes do partido.

No discurso, Cristas disse e repetiu que "o CDS é a única escolha possível para quem é de direita em Portugal", repetindo o que já se tornou num slogan dos centristas - a garantia de que um voto no CDS não vai para "as mãos do dr. António Costa", por comparação com a posição do PSD liderado por Rui Rio.