Crise política? Bloco e PCP respondem que é artificial

Catarina Martins, líder do BE, recusa qualquer crise política. Arménio Carlos, líder da CGTP, já vê uma oportunidade para recuperar tempo das outras carreiras da função pública.

Professores. As contas, a dramatização e a queda do governo?

Não há crise política. É "artificial", dizem o PCP e o Bloco de Esquerda em resposta ao Governo que trouxe a ameaça ao debate político depois do todos os partidos com assento parlamentar se terem unido numa coligação negativa - só os socialistas votaram contra - para aprovar a alteração ao decreto do Governo que determina que o tempo de serviço a recuperar aos professores será de nove anos, quatro meses e dois dias.

O governo foi rápido a dramatizar a situação e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, já veio alertar que a governabilidade do país. "Está em causa a governabilidade do país, é verdade. Se pusermos em causa as bases da política financeira do país, é evidente que estamos a pôr em causa a governabilidade" afirmou o número dois do Governo.

Esta sexta-feira, logo pela manhã, a líder do Bloco de Esquerda usou as redes sociais para acalmar as hostes. "A manhã parece marcada por tentativas de criar um ambiente de crise política. Esse ambiente é totalmente artificial."

E deixa quatro breves notas para se justificar "1. O que foi aprovado ontem no Parlamento limita-se a corrigir um decreto-lei do Governo que desrespeita os OE/18 e OE/19, que explicitamente previam a contagem integral do tempo de serviço de todas as carreiras especiais da função pública para efeitos de descongelamento (de forma faseada)", escreve Catarina Martins.

A coordenadora do BE acrescenta que a solução encontrada para os professores respeita esse faseamento, não representa qualquer acréscimo de despesa no ano em curso e respeita a autonomia negocial do próximo Governo e lembra ainda que, nos Açores, onde o PS governa com maioria absoluta, a contagem integral do tempo de serviço já está garantida. Na Madeira também está já garantida.

Termina, na quarta nota, com uma crítica: "A única despesa extraordinária e não prevista no OE 2019 com que o Governo se deparou é a que decorre do pedido do Novo Banco. São mais 450M€, que o Governo já considerou acomodáveis."

Segundo o Governo, esta solução agora aprovada terá um impacte financeiro entre os 600 e os 800 milhões de euros ao ano, podendo também ter problemas de inconstitucionalidade.

"Há decisões que cabem à Assembleia da República"

Da parte dos comunistas, João Oliveira afirmou, na TSF, que o PS tem motivações eleitoralistas para passar a ideia de que foi abandonado pelos partidos que o suportam no Governo. O líder parlamentar do PCP afirmou ainda que o Executivo tem de perceber que "não tem poderes absolutos". "Há decisões que cabem à Assembleia da República", disse.

"A reposição desse direito ficou decidida no Orçamento do Estado para 2018 e o Governo escolheu não lhe dar cumprimento", disse.

Cristas acusa Costa de montar "fantochada"

Já a líder do CDS, Assunção Cristas, considerou esta sexta-feira que o Governo de António Costa está "a montar uma fantochada para se vitimizar", a "dramatizar" e a criar uma crise "que não existe" e desafiou o primeiro-ministro a apresentar uma moção de confiança.

Cristas acrescentou, por outro lado, que a medida aprovada "não aumenta um cêntimo ao Orçamento" - "não há, por isso, qualquer proposta irresponsável, como querem fazer crer."

Assunção Cristas desafiou o primeiro-ministro a pedir uma moção de confiança.

"Não nos vinculamos a qualquer calendário. A nossa posição é a mesma desde sempre", disse no Parlamento em declarações aos jornalistas.

"Se o Governo sente que perdeu o seu apoio parlamentar", então "apresente uma moção de confiança" na Assembleia da República, que, a ser aprovada, ditaria a queda do executivo.

"Se quer eleições assuma-o e não arranje desculpas", afirmou ainda, ao mesmo tempo que garantiu que o seu partido está "sempre" preparado "para eleições".

Centrais sindicais querem alargar medida a outras carreira

As centrais sindicais - UGT e CGTP - mostraram-se esta sexta-feira satisfeitas com a aprovação pelos partidos políticos do tempo de serviço dos professores e já veem aqui uma oportunidade para aplicar a contagem do tempo congelado às restantes carreiras da função pública.

"A decisão que foi tomada pelos partidos da Assembleia da República foi justa, repôs aquilo que é justo aos professores e dá a hipótese de se programar a discussão no tempo", disse à agência Lusa o secretário-geral da CGTP, Arménio Carlos.

"Quanto ao futuro, parece-nos que, iniciado o processo para resolver o problema da contagem de tempo dos professores, é preciso também avançar com o princípio da igualdade de tratamento relativamente a todos os profissionais da administração pública", salientou.

De acordo com Arménio Carlos, o Governo deve abrir um espaço de discussão para que também os serviços de todos os trabalhadores da administração pública possam ser considerados e programados.

Na última manifestação nacional, professores reivindicaram a contagem dos nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço.

"Deve ser feito o respetivo pagamento sem retroativos, mas numa perspetiva de futuro", disse.

Na opinião de Arménio Carlos, o Governo "não pode justificar que não tem dinheiro".

"O mesmo Governo que diz não ter dinheiro para responder a compromissos que tem com os trabalhadores da administração pública é o mesmo Governo que ainda recentemente disponibilizou sem pestanejar mais de mil milhões de euros para o Novo Banco, um banco privado", destacou.

UGT dá exemplo do BCP

A UGT considera que a aprovação do tempo de serviço dos professores se traduz no respeito pelas "legítimas expectativas de quem lhes foi sonegado o direito de verem o seu tempo de trabalho contado para todos os efeitos, seja de carreira, seja de reforma".

Na opinião do líder da central sindical, Carlos Silva, está agora reposta a legalidade: "Esperemos que agora o Governo não encontre pelo meio armadilhas para se furtar a esta decisão parlamentar."

Carlos Silva reiterou a disponibilidade dos sindicatos para negociar e encontrar uma plataforma de entendimento para ver como o Governo pode pagar.

O secretário-geral da UGT lembrou que o Millenium BCP teve há uns anos uma dívida e houve um entendimento para a redução dos salários. "Depois de ultrapassado o problema, o banco ganhou músculo. Os sindicatos não pediram ao BCP para pagar tudo, mas sim de forma escalonada. Agora colocamos a questão da mesma forma", esclareceu.

Carlos Silva disse ainda, em declarações à Lusa, que a decisão vem abrir expectativas para as "chamadas 17 carreiras da administração pública".

"Os sindicatos estão cá para negociar e ajudar os trabalhadores. Agora o importante foi que a decisão do parlamento, com maioria ou não, está tomada e vem repor as legítimas expectativas de quem trabalhou", disse.

