Costa diz que indemnizações às 115 vítimas dos incêndios já foram pagas

O primeiro-ministro, António Costa, revelou esta segunda-feira que o processo de indemnização às vítimas mortais nos incêndios de 2017 "está concluído", traduzindo-se num valor de mais de 30 milhões de euros por 115 vítimas.

No decorrer do debate quinzenal, que se realiza no primeiro dia de campanha eleitoral para as europeias, António Costa apelou para que a Assembleia da Republica "aprove a extensão do modelo simplificado de cadastro a todo o país", numa intervenção centrada na "reforma estrutural da floresta" e na "ação preventiva" de combate aos incêndios.

Em resposta ao líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão - que classificou que "tudo" o que está "para trás, no passado", em matéria de incêndios, "é tão mau" - o primeiro-ministro garantiu ainda que "não há atrasos no dispositivo de combate".

Ainda em resposta a Negrão, sobre uma eventual dívida à sociedade gestora do SIRESP, Costa prometeu "uma conclusão das negociações" entre o Estado e a referida sociedade. O primeiro-ministro sublinhou que "não existe uma dívida" porque "não há contrato celebrado" entre o Estado e a entidade de gestão porque o Tribunal de Contas não deu aval a esse contrato. "Não havendo contrato, não resultam obrigações", apontou.

Costa reconheceu que "a sociedade gestora do SIRESP realizou investimentos necessários para assegurar redundâncias" pelo que há uma "questão financeira com o Estado", mas o Governo não pode "pagar algo que não tem visto". E foi neste ponto que o primeiro-ministro apontou que, "nas próximas horas", haverá "uma conclusão das negociações", esperando"que se concluam a contento de ambas as partes".

[em atualização]