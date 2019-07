Corrupção. Presidente do PSD Açores alvo de buscas pela PJ

O dirigente máximo do PSD Açores e presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, na ilha de S. Miguel, Alexandre Gaudêncio, é alvo de uma investigação da PJ e foi esta terça-feira constituído arguido.

Na denominada "Operação Nortada", a Judiciária realizou buscas no município, incluindo no gabinete de Gaudêncio, apurou o DN junto a fontes da autarquia.

Em causa estão suspeitas de crimes cometidos no exercício das funções de autarca, como peculato de uso, prevaricação, falsificação de documentos e abuso de poder - categorias criminais conexas à corrupção, de acordo com o Código Penal - em que foram intervenientes a Câmara Municipal e diversas entidades privadas.

Na origem da investigação está um contrato com um cantor, a preços muito acima do normal - situação denunciada pelo PS local.

Em comunicado, a PJ sublinha que, além do autarca "foram constituídos vários arguidos", estando "sobretudo em causa suspeita de reiterada violação de regras de contratação pública, de urbanismo e ordenamento do território, com presumíveis favorecimentos de empresários e entidades de direito privado, com prejuízos para o erário público.

É o segundo dirigente do PSD a ser constituído arguido, nas últimas semanas, em processos de corrupção, depois de Álvaro Amaro, na operação "Rota Final".

Assinala ainda a PJ que foram realizadas uma dezena de buscas a a instalações autárquicas, empresas, residências e viaturas, sendo uma das empresas localizada no continente.

Gaudêncio, 36 anos, foi eleito presidente do PSD Açores em setembro do ano passado e está à frente do município da Ribeira Grande desde 2013 (cumpre atualmente o segundo mandato). É licenciado em Gestão/Informática pela Universidade dos Açores e é profissional de seguros desde 2004.

O seu perfil na página oficial do PSD/Açores indica que "desde muito jovem que integrou movimentos associativos" e foi escoteiro desde os oito anos no Grupo 111 da Associação de Escoteiros de Portugal.



É militante do PSD desde 2001, tendo fundado o núcleo da JSD na Ribeira Seca. Foi Presidente da JSD/Ribeira Grande, Presidente da JSD/São Miguel e Vice-Presidente da JSD/Açores.



Em 2007, integrou, pela primeira vez, a Comissão Política Regional do PSD/Açores. Em 2013 foi eleito Secretário-Geral e, mais tarde, passou a ocupar o cargo de Vice-Presidente do Partido na Região.



A 29 de setembro de 2018, Alexandre Gaudêncio foi eleito presidente do PSD/Açores, com 60,9% dos votos.



A nível autárquico, começou por ser eleito secretário da Assembleia de Freguesia da Ribeira Seca (2005 a 2009) e deputado municipal pelo PSD na Assembleia Municipal da Ribeira Grande (2009 e 2013).



Foi eleito Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande em 2013 e reeleito em 2017.