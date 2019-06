Condecorações. Mota Amaral vai dirigir processo disciplinar a Berardo

João Bosco Mota Amaral vai ser o instrutor do processo disciplinar instaurado a Joe Berardo, que pode acabar com a retirada da Grã-Cruz do Infante D. Henrique ao atual comendador.

O despacho de nomeação do antigo presidente da Assembleia da República foi publicado esta tarde no site da Presidência da República. "Por despacho da Chanceler das Ordens Nacionais, Dra. Manuela Ferreira Leite, foi nomeado instrutor no processo disciplinar instaurado a José Manuel Rodrigues Berardo o Dr. João Bosco Mota Amaral, Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique", refere o texto.

Mota Amaral é membro da mesma ordem com que foi condecorado Joe Berardo, também no seu grau máximo - a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

