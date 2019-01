Comunistas ao ataque à TVI: "Manipulação, mentira", "torpes e soezes difamações"

"Abjeta peça de anticomunismo sustentada na mentira, na calúnia e na difamação", "mercenarização do papel jornalístico" de uma estação televisiva "que parece ter adotado como critérios editoriais a opção pela especulação e insulto gratuito" - é a TVI acusada pelo PCP, num comunicado divulgado nesta noite.

Em causa está uma reportagem difundida momentos antes, na abertura do Jornal das 8, na qual foram denunciados contratos da autarquia comunista de Loures com o genro do secretário-geral do PCP, Jerónimo Sousa.

Segundo a TVI, esta câmara municipal contratou Jorge Bernardino - titular de uma empresa unipessoal - por ajuste direto, por valores acima do vencimento do próprio presidente do município. Onze mil euros por mês, só no último contrato, que prevê fazer a limpeza e manutenção de paragens de autocarros e múpis de publicidade na zona de Loures.

"A peça da TVI e os interesses que a comandam revelam até que ponto pode chegar a mercenarização do papel jornalístico e o atrevimento inqualificável de uma estação televisiva que parece ter adotado como critérios editoriais a opção pela especulação e insulto gratuito a par da conhecida promoção da extrema-direita e da reabilitação de Salazar e do regime fascista", sustenta o partido, aproveitando condenar a recente entrevista ao ex-líder dos skinheads Mário Machado.

O PCP frisa que "o nível rasteiro do ponto de vista deontológico" é de tal dimensão que nem mereceria "ser desmentida". Contudo, "porque uma mentira não desmentida pode ser tida como verdade", esclarece que "os serviços referenciados na reportagem decorrem de um contrato publicamente escrutinável a uma empresa unipessoal (que a TVI transforma, sem escrúpulos e falsamente, em escolha de uma pessoa), a exemplo do que, para a mesma atividade, foi feito para outra empresa e de milhares de contratos idênticos a que as autarquias, incluindo a de Loures, recorrem para prestação de serviços com objetivos diversos".

Para os comunistas, "as insidiosa invocação da relação entre uma empresa e as relações familiares do secretário-geral do PCP só pode ser vista como uma gratuita provocação. Ainda que se pudesse dispensar de o afirmar, Jerónimo de Sousa e o PCP pautam a sua atitude, como é notório e reconhecido, por critérios e opções de elevada exigência ética, de honestidade e recusa de benefícios pessoais na sua ação política".

E vem o aviso ao canal televisivo: "Aqueles que, como a TVI, pensam que com o silenciamento, a difamação e a perseguição podem calar o PCP estão profundamente enganados. O PCP não se deixará intimidar hoje, como não se deixou intimidar no passado, incluindo com as mais torpes e soezes difamações e perseguições movidas pelo regime fascista que a TVI agora branqueia. O PCP prosseguirá a sua intervenção e luta ao serviço dos trabalhadores, do povo e do País."