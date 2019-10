Centeno: "Estou à espera de que o Dr. Rui Rio responda"

O ministro Mário Centeno, candidato a deputado pelo PS às legislativas do próximo domingo, insistiu nesta quarta-feira em debater os programas macroeconómicos dos dois partidos com o presidente do PSD, Rui Rio.

"Estou à espera de que o Dr. Rui Rio responda. Não é o Dr. Rui Rio que vai determinar com quem é que o candidato Mário Centeno vai debater", respondeu Mário Centeno à agência Lusa, quando perguntado por que motivo não iria debater com o também candidato a deputado pelo PSD Álvaro Almeida.

O também ministro das Finanças afirmou que os sociais-democratas querem implementar "já em 2020" medidas "com um custo muito elevado no Orçamento do Estado, custo esse que não é refletido nas projeções que o PSD apresenta para as receitas". "Não podemos prometer cortar impostos num montante superior a mil milhões de euros e depois ter a receita fiscal a crescer acima do PIB", argumentou o candidato a deputado pelo círculo de Lisboa.

Na última segunda-feira, numa conferência de imprensa convocada para a sede do PS, em Lisboa, Mário Centeno teceu fortes críticas ao quadro macroeconómico do PSD para a próxima legislatura, mas recusou debater com Joaquim Miranda Sarmento, um dos responsáveis pelas contas dos sociais-democratas (ou o "Centeno" do PSD, como lhe chamou Rui Rio num debate televisivo com Costa). Centeno alegou então que só debate com outros candidatos à Assembleia da República (que não é o caso de Sarmento), desafiando o presidente do partido para discutir os números dos programas eleitorais: "Se houver algum candidato a deputado do PSD, em particular o Dr. Rui Rio, que queira debater estas questões comigo, não terei nenhuma dificuldade em fazê-lo."

Joaquim Miranda Sarmento respondeu no mesmo dia, em entrevista à Lusa: "Se o Dr. Mário Centeno acha que não deve debater comigo, então que venha debater com o professor Álvaro Almeida, que foi coautor do programa económico e, portanto, está tão à vontade para discutir o plano económico do PSD como eu, e é candidato a deputado pelo PSD no Porto."

Um repto que Centeno não parece disposto a aceitar, voltando agora a insistir num debate com Rui Rio.