CDS só entra na coligação se for aprovado o seu caderno de encargos

Rui Barreto, cabeça de lista do CDS nas eleições regionais na Madeira.

Cafôfo propõe criar uma geringonça do PCP ao CDS

PSD vence sem maioria absoluta. Porta aberta para coligação de direita. BE desaparece

"O centro-direita venceu as eleições e a esquerda perdeu as eleições. Não há maioria absoluta sem o CDS", lembrou o deputado regional Rui Barreto. "Mas como tenho muito respeito pelos madeirenses e pelos porto-santenses, para formar um governo é preciso falar com o CDS", disse.

Mais O CDS não abdica do seu programa, que é o seu caderno de encargos. O CDS não vai para o governo a qualquer preço", disse o cabeça de lista do partido.

Em entrevista ao Jornal Económico, Rui Barreto, de 41 anos, afirmou que o partido estava pronto a entrar numa coligação.

Assunção Cristas, em Lisboa, afirmou que estas eleições são "históricas", pois o centro direita mantém uma maioria e a esquerda saiu derrotada.

"Foi claríssimo o que aconteceu na Madeira. A esquerda foi derrotada, o centro-direita tem maioria para governar", disse Cristas.

A líder centrista afirmou ainda que irá respeitar "em absoluto a autonomia do CDS-Madeira" para as negociações para a coligação governativa que se irão seguir.

Com Ricardo Simões Ferreira