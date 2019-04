CDS força votação de Programa de Estabilidade. PCP não acompanha imposições de Bruxelas

É um filme já visto: o CDS vai forçar a votação do Programa de Estabilidade, para apresentar "o seu plano alternativo" e, ao mesmo tempo, tentar encostar as bancadas mais à esquerda à política europeia do Governo. Mas o PCP já avisou que o partido ainda não avaliou se apresentará um projeto de resolução próprio. E o líder parlamentar comunista, João Oliveira, deixou o aviso de que a sua bancada não acompanhará textos que defendam opções com que o partido não concorda.

Para a bancada centrista, o documento entregue pelo executivo socialista é negativo. "Numa primeira leitura, podemos concluir que o Governo prevê que a economia tenha um comportamento pior. Isto é, vai haver menos crescimento, menos investimento, mas vai haver mais carga fiscal. O peso dos impostos vai ser mais forte sobre as famílias e sobre as empresas", definiu Pedro Mota Soares.

Falando aos jornalistas na Assembleia da República, logo depois do ministro das Finanças, Mário Centeno, ter apresentado o documento e o Programa Nacional de Reformas, o deputado - e candidato às eleições europeias pelo seu partido - assumiu que "o CDS vai levar a votos este Programa Nacional de Reformas e este Programa de Estabilidade". E acrescentou: "Para nós, é evidente que há a via do PS, que tem menos crescimento, menos investimento e mais impostos, e a via alternativa do CDS-PP que quer relançar a economia e ao mesmo tempo baixar os impostos sobre os portugueses."

Do lado do PCP, João Oliveira repetiu uma avaliação também ela negativa sobre os dois textos, que revelam "opções erradas" do Governo. Falando também de uma "política alternativa", o comunista apontou uma direção contrária aos centristas: o Governo deve colocar "os interesses nacionais à frente das imposições europeias", o que não acontece com a proposta enviada para Bruxelas.

Segundo o PCP, "sobre política salarial, não diz uma palavra", define para 2023 valores de investimento ainda inferiores aos de 2010 e mantém o pagamento de "sete mil milhões de euros de juros da dívida", quando o que Portugal precisava, nas palavras de João Oliveira, "era de um renegociação da dívida".

Apesar de estes documentos não terem de ir a votos no Parlamento, no ano passado, os deputados votaram e rejeitaram resoluções de PSD, CDS-PP, BE e PCP sobre o Programa de Estabilidade do Governo. Os socialistas votaram contra todas as recomendações.