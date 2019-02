CDS apresenta moção de censura contra o governo

O CDS vai apresentar uma moção de censura ao governo. A líder do partido, Assunção Cristas, vai apresentar mais pormenores hoje à tarde em conferência de imprensa, mas o DN sabe que na base da censura ao executivo liderado por António Costa está a degradação dos serviços públicos, nomeadamente na Saúde, a falta de diálogo com vários setores da sociedade e aquilo que os centristas consideram ser "oportunidade perdida para fazer o país crescer ao ritmo da União Europeia".

Esta é a segunda vez que o CDS apresenta uma moção de censura contra o governo nesta legislatura. Há pouco mais de um ano, os centristas tentaram derrubar o executivo logo após os fogos de outubro de 2017, onde morreram 50 pessoas. Tragédia que se juntou à vivida poucos meses antes em Pedrógão.

No texto da moção, com um título autoexplicativo - "Pelas falhas do Governo nos incêndios trágicos de 2017", o CDS-PP considerava que "as medidas anunciadas para o médio e longo prazo não justificam a omissão no curto prazo" e que, no período entre as duas tragédias, "o primeiro-ministro não se mostrou disponível para assumir as responsabilidades políticas". Na altura, o líder parlamentar centrista, Nuno Magalhães, argumentou que "se melhor razão não houvesse para a moção do CDS, ela resultou na confissão do Governo, com a demissão da ministra da Administração Interna e o pedido desculpa do primeiro-ministro".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Como se antecipava, a moção de censura foi rejeitada com 122 votos contra, do PS, PCP, BE, PEV e do deputado do PAN, e 105 votos favoráveis, do CDS-PP e do PSD. Agora, o Governo socialista terá de enfrentar a 30ª moção de censura apresentada no Parlamento em democracia, a oitava da autoria do CDS-PP. Mas tal como em outubro de 2017, o chumbo parece certo.