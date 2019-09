Catarina e Assunção acusam-se de um "enorme aumento de impostos"

A falar para a classe média, a partir dos dois extremos políticos do Parlamento, Catarina Martins e Assunção Cristas acusaram-se mutuamente de promover um aumento dos impostos sobre a classe média, naquele que foi o segundo debate televisivo entre líderes partidários, que esta noite decorreu na RTP3. "O Bloco de Esquerda é co-responsável pela maior carga fiscal de sempre", acusou a líder do CDS, afirmando que os bloquistas querem aumentar impostos, na próxima legislatura, ao propor o fim de 27 benefícios fiscais.

Catarina Martins tinha começado o debate a afirmar que o CDS quer um "Portugal offshore", e contrapôs às críticas da líder do CDS que a "receita fiscal aumentou porque a economia está melhor" e que o "rendimento disponível em Portugal aumentou 8,2%". "Não sei que famílias é que conhece, as que eu conheço estão a pagar menos impostos", contrapôs, levando ao debate o "enorme aumento de impostos do governo onde esteve a dra Assunção Cristas".

Uma acusação recusada pela líder centrista, que rejeitou comparações entre os "tempos excecionais" de então e os "tempos normais" do atual executivo. "O enorme aumento de impostos foi revogado pela máxima carga fiscal de Centeno", acrescentou Assunção Cristas, que já tinha acusado o atual Executivo de se ter "apropriado da riqueza criada pelos portugueses". Catarina Martins também ainda voltaria ao tema, para defender que o aumento de impostos de Gaspar não foi uma inevitabilidade, foi uma escolha, lembrando a baixa do IRC, imposto que incide sobre as empresas.

Esta foi a primeira vez que as duas lideres partidárias se encontraram num debate, já que em 2015 a campanha eleitoral dos centristas foi ainda protagonizada por Paulo Portas, que viria a deixar a liderança do partido no final desse ano. Assunção Cristas assumiu a presidência do CDS em março de 2016.

Ontem, o debate de estreia juntou António Costa e Jerónimo de Sousa, com os líderes do PS e do PCP a protagonizarem uma conversa "amigável" que não fechou portas para o futuro. Esta noite é a vez de CDS e BE. É o seguinte o calendário para os próximos dias:

5 setembro - Rui Rio - Assunção Cristas (SIC);

6 setembro - António Costa - Catarina Martins (RTP 1);

7 setembro - Catarina Martins - André Silva (SIC Notícias).

