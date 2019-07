Carlos César abandona o Parlamento

O presidente do PS Carlos César, atual líder de bancada socialista, não irá candidatar-se à Assembleia da República nas próximas eleições legislativas.

O anúncio foi feito pelo próprio, esta quarta-feira, no jantar do Grupo Parlamentar do PS para assinalar o fim da sessão legislativa, com a presença do primeiro-ministro, António Costa, da maior parte dos ministros do atual Governo, do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e do líder do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.

"Não serei candidato a deputado pelo círculo eleitoral pelos Açores, nem por qualquer outro círculo eleitoral, até porque sou um incorrigível açoriano", declarou.

Carlos César alegou a necessidade de renovação política do PS "após 40 anos de empenhamento político e cívico".

A possibilidade de não ser deputado na próxima legislatura já tinha, aliás, sido levantada por Carlos César na TSF. Convidado do programa "Almoços Grátis", durante o qual o socialista afirmara que, mesmo se estivesse fora do Parlamento, o seu "empenhamento político" não terminaria: "Uma pessoa não é apenas útil a um projeto, a um partido, a uma ideia, ao seu país e à sua região sendo deputado".