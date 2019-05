Doze dias, 21 lugares em disputa, muitos milhares de quilómetros pela estrada fora, o país percorrido de norte a sul e vice-versa, com ilhas incluídas, o governo em avaliação, a direita mais fragmentada do que nunca, o país político já sem a "crise dos professores" a marcar a agenda.

Hoje inicia-se a arrancada final da campanha das eleições europeias. As sondagens indicam o PS à frente mas com o PSD a aproximar-se e a poder legitimamente ambicionar vencer. O DN diagnostica as ambições das candidaturas e dos candidatos que atualmente têm assento no Parlamento Europeu.