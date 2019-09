BE. Menos quilómetros na campanha e olhos postos nas redes sociais

Em declarações à agência Lusa, o diretor de campanha do BE para as eleições legislativas, Jorge Costa, explicou os traços gerais da volta que o partido vai dar até 06 de outubro, período oficial que já começou no domingo, mas ainda a meio-gás devido às regionais da Madeira e ao debate televisivo 'a seis' de segunda-feira.

A partir de hoje e até ao dia das eleições a caravana do BE passa por 11 distritos: Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Faro, Viana do Castelo, Viseu, Aveiro, Porto, Braga e Coimbra.

Jorge Costa afirmou que a aposta é "a mesma da pré-campanha", conciliando "a presença de rua, o contacto direto com as pessoas" com o "testemunho da situação política, o testemunho do papel que o Bloco teve", e a demonstração daquilo que "correu melhor e do que ficou por fazer no quadro desta legislatura".

"Tivemos um cuidado também nesta campanha, sobretudo na campanha oficial, que foi o de fazer uma organização dos trajetos que fosse o mais económico e o mais ambientalmente sustentável. Vamos fazer menos quilómetros nesta campanha do que nas anteriores", adiantou, algo que é importante "tanto do ponto de vista do esforço da campanha" como "do ponto de vista ambiental, para reduzir a distância percorrida".

Um jantar comício em Viana do Castelo, na sexta-feira, e um almoço em Viseu, no domingo, são apostas inéditas naquilo que tem sido a volta do partido nas últimas corridas eleitorais, sendo o encerramento em Setúbal, e não no Porto ou em Coimbra, como tem acontecido em anteriores atos eleitorais do partido.

Já o 'mega-almoço' a meio da volta oficial, no sábado, é um ação que se mantém, desta vez na FIL, em Lisboa.

De acordo com o diretor de campanha, dos "resultados das eleições que entretanto ocorreram, nomeadamente as últimas europeias, retira-se que em Viana do Castelo e em Viseu há uma hipótese forte do Bloco, pela primeira vez, eleger um deputado ou deputada". "E isso leva-nos a apostar nesta campanha no sentido de podermos, pela primeira vez, ter a representação política do Bloco a partir da eleição nestes distritos", justificou.

O BE vai para estrada, mas sempre com os olhos postos nas redes sociais e quem não anda pelo país "tem a possibilidade de acompanhar a dinâmica da campanha como se andasse", sublinhou o dirigente bloquista.

"E também fornecer diretamente, não só através do Esquerda.net, mas também através das redes sociais, com a cobertura vídeo, com os vídeos da 'sitcom' que estão a ser produzidos e difundidos, abordando e aflorando de uma forma humorística alguns temas que são importantes no nosso programa"

"O Bloco tem uma campanha muito forte nas redes sociais, tem uma equipa própria a trabalhar sobre isso, interna, dentro do quadro do partido, que foi reforçada para efeitos da campanha eleitoral", sustentou.

Para além de reforçar a equipa, segundo Jorge Costa, adapta-se "as propostas programáticas e as grandes ideias" com as quais o partido se apresenta a eleições "à linguagem das redes e aos seus suportes".

De fora fica o plástico que, de acordo com Jorge Costa, foi "praticamente erradicado" da campanha do BE, - o descartável desapareceu mesmo - mantendo-se apenas nos suportes em que foi muito difícil a sua substituição.