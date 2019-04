BE. Contactos fora do horário de trabalho devem ser assédio

O Bloco de Esquerda quer interditar o contacto das empresas com os trabalhadores fora do horário de trabalho e qualificar essa prática como "assédio". O dever de desconexão da entidade patronal é uma das novas propostas que os bloquistas vão apresentar, no âmbito da discussão na especialidade (em sede de comissão parlamentar) de vários projetos sobre legislação laboral.

Não será o único tema novo em cima da mesa. Os bloquistas querem também declarar a nulidade de cláusulas que disponham, por exemplo, que "o local e trabalho é todo o território nacional" ou que o horário de trabalho se "compreende entre as 0.00 horas e as 24 horas". Segundo o deputado do BE José Soeiro, que hoje apresentou as propostas de alteração do partido aos diplomas que estão em discussão na comissão parlamentar de Trabalho, os contratos com este tipo de disposições têm vindo a multiplicar-se, nomeadamente entre os trabalhadores dos supermercados.

Se estas são as novas propostas que os bloquistas levam a debate, há uma outra que estava pré-anunciada, mas que promete transformar-se no centro da discussão, nas próximas semanas - a eliminação de vários artigos da proposta de lei do Governo, acertada em sede de Concertação Social. Em causa estão três normas da proposta do executivo: a duplicação do período de experiência dos atuais 90 para os 180 dias, para jovens no primeiro emprego ou desempregados de longa duração; o alargamento da duração e do âmbito dos contratos de muito curta-duração; e a possibilidade de os bancos de horas serem definidos fora da contratação coletiva.

As propostas de alteração são acompanhadas de um desafio aos socialistas. "Desafiamos o PS a juntar-se à esquerda para eliminar estas disposições", afirmou no Parlamento, em conferência de imprensa, o deputado José Soeiro, sublinhando que se estes artigos saírem da proposta de lei o BE admite mudar o sentido de voto quanto à proposta do Governo, que foi negativa na votação na generalidade, em julho de 2018. O diploma foi então aprovado com o voto do PS e a abstenção do PSD, enquanto as bancadas mais à esquerda votaram contra.

Como já fez Catarina Martins, líder do BE, José Soeiro destacou que a avaliação da atual legislatura dependerá em muito do desfecho das alterações às leis laborais. E ficará "muito aquém das expectativas" se terminar com um acordo entre os partidos do Bloco Central nas leis do trabalho.