Associação para a transparência: crie-se órgão independente para avaliar nomeações políticas

Ministro do Ambiente nega benefícios à ex-mulher

Todas as ligações familiares no governo socialista

Criar uma estrutura sobre conflitos de interesses em Portugal "seria útil" mas, ao contrário do que em regra acontece, só se com poder efetivo e mesmo numa lógica preventiva, diz ao DN o presidente da associação Transparência e Integridade (TI).

Ouvido esta sexta-feira sobre a polémica das nomeações familiares para cargos públicos, João Paulo Batalha entende que "o importante não é tanto o que se escreve numa eventual lei" - como tem estado a ser debatido - "mas como é que avaliamos casos concretos".

Em França ou no Reino Unido, lembra, há "órgãos dedicados, independentes e com capacidade de avaliação de situações concretas" de nepotismo ou conflito de interesses, que "fazem recomendações ou registam" casos dessa natureza, observa o responsável daquela associação cívica.

Em Portugal, "são sempre as pessoas que estão envolvidas na tomada de decisão ou no eventual conflito de interesses que fazem o julgamento ético", desde logo porque "não têm com quem se aconselhar", diz João Paulo Batalha.

"São sempre os próprios que têm decidir e aí é natural que haja problemas", assinala o representante da Transparência Internacional em Portugal, evocando as recentes "situações análogas" de eventual conflito de interesses envolvendo os cônjuges dos ministros da Economia e da Saúde, Pedro Siza Vieira e Marta Temido respetivamente: enquanto o primeiro "não viu problema de maior" por a sua mulher ser presidente de uma associação hoteleira, o marido da segunda "demitiu-se" da liderança de um conselho consultivo do setor.

"São os próprios que decidem sobre conflitos de interesses, não há uma autoridade externa que olhe para essas coisas com independência, que avalie e recomende medidas de ação, que fala o mapeamento das relações de interesses e dos vínculos" das pessoas nomeadas para cargos públicos, lamenta João Paulo Batalha.

Reconhecendo que "era útil" ter em Portugal uma autoridade com essa missão, João Paulo Batalha assume que o diz "com reserva" - porque em Portugal "gostamos de criar comissões, grupos de trabalho e entidades com mandato muito restrito", sem capacidade "para intervir" e por isso "não conseguem ser eficazes".

Daí a sugestão de que é necessário "repensar para ter menos entidades de fiscalização e controlo, mas a funcionar como deve ser" - ao contrário do que sucede com a estrutura contra a corrupção ou a responsável pela contratação pública, sustenta João Paulo Batalha.