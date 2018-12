António José Seguro em evento de associação liberal

"1ª Convenção da Europa e da Liberdade". Assim se chama a iniciativa que o Movimento Europa e Liberdade vai organizar, na Culturgest, em Lisboa, nos próximos dias 10 e 11 de janeiro.

Para o segundo e último dia da convenção está agendada uma intervenção do ex-líder do PS António José Seguro, num painel dedicado às "novas realidades europeias e mundiais". A notícia foi avançada pela Visão.

António José Seguro desapareceu da vida política no final de setembro de 2014, quando perdeu a liderança do PS para António Costa. De então para cá a sua única intervenção pública ocorreu em março de 2016, quando lançou um livro sobre "A reforma do Parlamento português". Recusou no entanto falar de temas da atualidade.

António José Seguro tem presença anunciada num painel para o qual estão previstas também as presenças de Paulo Portas, Luís Amado (ex-MNE nos governos de Sócrates), Luís Montenegro (ex-líder parlamentar do PSD) e Francisco Assis (eurodeputado do PS).

Os restantes participantes serão, quase exclusivamente, figuras do centro-direita, começando em Luís Marques Mendes (ex-líder do PSD, conselheiro de Estado, comentador político), passando por Pedro Santana Lopes (fundador e líder do "Aliança") e acabando na líder do CDS, Assunção Cristas, a caberá encerrar o evento. Os organizadores convidaram o Presidente da República mas a sua presença não está confirmada.

O Movimento Europeu e Liberdade é uma associação cívica que pretende difundir a ideia liberal. Embora tenha nascido fora do CDS ou do PSD estão ligados à organização personalidades dos dois partidos, como Adolfo Mesquita Nunes e Francisco Mendes da Silva (do CDS) ou Miguel Morgado (deputado do PSD da ala "passista").