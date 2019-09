António Costa reafirma compromissos com a Madeira

António Costa fez questão de, "independentemente da solução governativa", reafirmar os compromissos do PS com os madeirenses e porto-santenses. Deu como exemplos o novo hospital do Funchal ou a "defesa dos interesses da região no futuro quadro comunitário de apoio, em Bruxelas", além de continuar a trabalhar em conjunto com a Região Autónoma dos açores e da Região Autónoma da Madeira no reforço das autonomias e no interesse comum da república.

O secretário-geral do PS felicitou o presidente do PSD, Rui Rio, e o cabeça de lista pela Madeira, Miguel Albuquerque pela vitória nas eleições regionais da Madeira, mas destacou o resultado "histórico, o melhor de sempre", dos socialistas, ficando a cinco mil votos do triunfo.

"Não alcançámos o objetivo, mas não posso deixar de registar o resultado histórico, mérito dos seus militantes e de Paulo Cafôfo. O melhor resultado até hoje foi 27%, agora foi 35%; subimos de 5 para 19 deputados regionais. É um resultado verdadeiramente histórico", assinalou Costa.

Instado a comentar o desafio de Paulo Cafôfo a todos os partidos da oposição para se unirem e formarem um governo, o secretário-geral dos socialistas declinou comentar a possibilidade de uma geringonça da esquerda à direita: "Respeito totalmente a independência regional (...). Sobre as questões relativas à criação do governo regional os partidos decidirão." À insistência dos jornalistas, fez um elogio à Madeira -- "das regiões do país que mais me cativa" -- e ao candidato Paulo Cafôfo, que foi um "notável autarca e que contribuiu decisivamente para este resultado histórico".