25 de Abril. Bloco critica "pressão presidencial" na Lei de Bases da Saúde

Cavaco Silva faltou à sessão parlamentar solene com que os deputados celebram a revolução dos cravos, ao contrário de Ramalho Eanes e Jorge Sampaio, ambos acompanhados das respetivas mulheres.

Das personalidades convidadas para a sessão, destaca-se também a ausência de todos os ex-primeiros-ministros, de António Guterres a Durão Barroso, passando por Pedro Santana Lopes e José Sócrates.

Nas galerias estão presentes alguns dos capitães que derrubaram o regime há 45 anos, nomeadamente o coronel Vasco Lourenço, presidente da Associação 25 de Abril. Falta porém Otelo Saraiva de Carvalho.

O Governo - que não tem direito a palavra nesta sessão - compareceu em peso, com António Costa à cabeça.

Nove discursos serão ouvidos: do PAN, PEV, PCP, CDS, BE, PS, PSD, por esta ordem - e por último do Presidente da Assembleia da República e do Presidente da República.

PAN. "A elite política está de costas voltadas para o futuro das pessoas"

André Silva, deputado único do PAN, abre as intervenções na sessão solene comemorativa do 25 de abril com um alerta sobre os problemas ambientais que ameaçam o planeta. O parlamentar sublinha que "é inegável que vivemos hoje melhor que há 45 anos", mas salienta que há um indicador que nunca é considerado nesta avaliação - "Nunca demos atenção, e continuamos a não dar, aos indicadores que alertam para os défices ambientais". Que são uma antecâmara dos "graves problemas humanitários com que seremos confrontados num futuro próximo e que podem comprometer, inclusivamente, a nossa sobrevivência enquanto espécie".

"Mais do que a coragem e visão que têm faltado aos decisores políticos, falta-lhes o básico: a empatia. Empatia pelo nosso semelhante, pelas outras formas de vida, pelo planeta, a nossa casa comum", diz André Silva, apontando o dedo a todo o espetro político: "Da esquerda extrativista à direita produtivista, apenas podemos esperar guerrilha partidária, tecnocracia e discursos redondos e vagos".

"A elite política está de costas voltadas para o futuro das pessoas", acusa o deputado do PAN, sublinhando que são os jovens, "movidos pela urgência climática e pela desesperança na classe política que não os ouve" que têm levantado a voz em defesa do planeta. "As gerações que vão receber um planeta esgotado sentem-se cada vez mais ignoradas e abandonadas pelos partidos do regime que apenas pensam e agem em função de interesses económicos de curto prazo", aponta parlamentar.

PEV apela à participação eleitoral

Heloísa Apolónia subiu ao púlpito para, num discurso marcado pela ausência de críticas diretas à governação do PS, recordar que se aproximam três atos eleitorais (Europeias, Regionais da Madeira e Legislativas) e fazer um apelo à participação eleitoral, recordando que nas primeiras eleições livres após o 25 de Abril (um ano depois, em 25 de Abril de 1975, para eleger a Assembleia Constituinte) a participação "ultrapassou os 90%".

"Abdicar desse direito de votar, que custou tanto a conquistar, é uma rendição ao conformismo, é deixar nas mãos dos outros a decisão, quando a verdade é que cada voto conta para fazer a diferença e determinar a correlação de forças políticas", disse a deputada do PEV.

A deputada pediu também a "audácia" de "avançar" com a "responsabilidade de quem acredita que a política é traiçoeira quando se sustenta nos interesses dos banqueiros agiotas".

PCP. Os "pequenos passos" dos últimos anos nos caminhos de abril

Diana Ferreira, deputada do PCP, sobe ao púlpito para lembrar os "tenebrosos 48 anos da ditadura fascista" - "Porque o fascismo existiu. Semeou pobreza, fome, miséria, analfabetismo e doença. Impôs o trabalho infantil. Subjugou as mulheres. Foi o poder de meia dúzia de famílias multimilionárias. Fez da corrupção política do Estado. Censurou e oprimiu. Perseguiu e prendeu opositores".

Destacando o papel do PCP, e de gerações de comunistas, no 25 de abril, Diana Ferreira sublinha que "Abril não é só um dia" - "são dezenas de anos de um caminho desbravado e trilhado passo a passo".

"Num país fustigado por mais de quatro décadas de política de direita, com especial brutalidade durante o período da política dos PEC, foi preciso lutar muito para derrotar os planos daqueles que, a partir dos grupos económicos e do governo PSD/CDS, pretendiam eternizar a política de cortes de direita".

Um caminho invertido nos últimos anos, diz Diana Ferreira, que aponta uma "nova fase da vida política nacional". E se as medidas tomadas a atual legislatura "são certamente pequenos passos", são igualmente "passos que devem ser valorizados pelo que significam na vida do povo português".

CDS exige desculpas pelos escândalos do BES, PT e CGD

O CDS escolheu para discursar aquele que é provavelmente o mais conservador dos seus deputados, Filipe Anacoreta Correia.

Embora tenha pontuado a intervenção com poesia de Alberto Caeiro - "Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores: há ideias apenas" -, o deputado do CDS não se eximiu a fortes críticas ao PS.

"O que precisamos ainda de ver para ouvir um pedido de desculpas - por parte de um governo, um partido ou regime - pelo escândalo do que foi tirado aos portugueses em compadrios políticos e económicos que destruíram riqueza e atiraram empresas nacionais como a CGD, o BES ou a PT para perdas que todos suportamos?", interrogou.

Veladamente, Filipe Anacoreta Correia fez ainda referência à controvérsia em torno das nomeações de familiares no Governo do PS. "A deferência diante das instituições em que se tem a honra de servir o país aconselha prudência e repúdio de banalizada familariedade", disse. Acrescentando: "A promiscuidade com o poder , seja de âmbito económico, partidário ou familiar é incompatível com a dignidade democrática."

BE critica "pressão presidencial" na Lei de Bases da Saúde

"Era um país cinzento e triste quando nasci". Assim começou o discurso do deputado do Bloco de Esquerda Jorge Falcato, que relembra "um país mergulhado no medo, no discurso do respeitinho, onde o destino era marcado pela família em que se nascia", onde "amigos desapareciam às mãos da PIDE"."A todos os que nunca desistiram, o nosso obrigado", diz Jorge Falcato, aplaudido pela bancada do BE, mas também por muitos deputados do PS.

O parlamentar do Bloco sublinha que "Abril é sinónimo de conquistas, mas engana-se quem afirma que não é sinónimo de lutas" - "Os interesses instalados moviam-se para impedir os avanços nos direitos e organizavam-se para lançar o terror na sociedade, por vezes com a conivência das forças de segurança, como todos os dias sou forçado a não esquecer. Foi uma bala da PSP que me colocou nesta cadeira [de rodas] por ter protestado contra a realização de uma manifestação de extrema-direita".

E se o 25 de Abril é sinónimo de lutas, elas não ficaram no passado, diz Jorge Falcato, que vira o discurso para várias interrogações ao PS e uma clara crítica ao Presidente da República. "O Serviço Nacional de Saúde pode voltar a andar de cravo ao peito, como Arnaut o sonhou, ou manterá a porta aberta para o negócio dos privados em cedência à pressão presidencial?", questiona o parlamentar do BE. Uma reação às palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que defendeu que o futuro diploma não pode fechar a porta do SNS ao setor social e privado. A questão tem também dividido bloquistas e socialistas - o BE chegou a anunciar um acordo com o governo para o fim das parcerias público-privadas na Saúde, mas esse entendimento é negado pelo PS.

Outra lei de bases - a da Habitação - mereceu também uma referência de Jorge Falcato: "Chegará a ser uma realidade, plena de de cravo ao peito, ou o direito à Habitação ficará a depender da vontade dos especuladores imobiliários?".

"Celebrar Abril não pode ser uma cerimónia anual, é um compromisso permanente e muito há a fazer", diz do púlpito o deputado bloquista, referindo que "há ainda muitos cidadãos e cidadãs de segunda em Portugal" - porque "são diferentes", porque "têm uma deficiência".

PS. César pede atenção para os "perigos" que espreitam a democracia

Citando o escritor judeu italiano sobrevivente de Auchwitz Primo Levi - "Aconteceu, pode acontecer de novo!" -, Carlos César, líder da bancada socialista, aproveitou a sua intervenção na sessão parlamentar solene de celebração do 25 de Abril para dizer que será "um erro desvalorizarmos os perigos" que espreitam a democracia: "Aliciamentos e receituários que se fazem atrativos, que trocam os medos pela intolerância, pela mentira e pelo apoucamento dos políticos e das instituições democráticas - com o propósito inconfessado não de as reformar mas de as suprimir".

"É bom que vivamos o nosso empenhamento cívico na consciência do risco que a todo o tempo nos cerca", disse ainda - acrescentando depois que esse risco se combate tendo atenção "às novas dimensões do desenvolvimento económico e social."

A concluir, Carlos César pediu que os "cuidados" da classe política se centrem nas "novas gerações" e na procura de soluções para os novos problemas que enfrentam: "sobre-exploração e esgotamento dos recursos naturais", "disparidades demográficas", "dificuldades dos sistemas de Saúde e de Segurança Social", "desregulação", "terrorismo", "alterações imensas nas funções profissionais e nas relações de trabalho".

