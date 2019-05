1.º Maio: Milhares de pessoas na manifestação da CGTP em Lisboa

A manifestação do 1.º de Maio saiu esta quarta-feira do Martim Moniz por volta das 15:20, em direção à Alameda Afonso Henriques onde, tradicionalmente, o secretário-geral da CGTP , Arménio Carlos, faz a sua intervenção.

A liderar a manifestação está um cabeçudo a imitar o primeiro-ministro, António Costa, sendo também visíveis várias bandeiras dos sindicatos afetos à CGTP e faixas com mensagens contra a banca, a favor da luta dos trabalhadores e por melhores condições laborais.

A "luta continua", "contra a exploração", "Maio está na rua" e "CGTP unidade sindical" são alguns das palavras de ordem proferidas pelas milhares de pessoas que participam na manifestação do 1.º de Maio em Lisboa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A CGTP assinala o 1.º de Maio com o objetivo de fazer ouvir os protestos e as reivindicações dos trabalhadores junto dos empregadores e do Governo, sob o lema "Avançar nos Direitos, Valorizar os Trabalhadores".

Este ano a central irá defender o aumento dos salários, o combate à precariedade laboral e à desregulação dos horários de trabalho e melhoria dos serviços públicos, entre outras medidas.

O desfile conta com a participação do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, e da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.

Uma delegação do PS, constituída por Maria Antónia Almeida Santos e Porfírio Silva, cumprimentou a direção da CGTP, antes da saída do desfile do Martim Moniz.