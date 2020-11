Instituto Francisco Sá Carneiro adere ao think tank do Partido Popular Europeu

O Instituto Francisco Sá Carneiro faz agora parte do Wilfried Martens Centre for European Studies, "o think tank oficial do Partido Popular Europeu", informou o PSD numa nota enviada às redações.

O Wilfried Martens Centre for European Studies é uma plataforma de cooperação para vários partidos e um local de fórum para o debate de novas ideias, enquanto o Instituto Francisco Sá Carneiro, presidido por Maria da Graça Carvalho, "é um espaço de discussão e reflexão aberto e livre, tendo como missão ser um produtor de ideias para Portugal, identificando problemas e propondo soluções, formar quadros políticos, especialmente jovens, comunicar e publicar ideias desenvolvidas e preservar e divulgar o legado e memória de Francisco Sá Carneiro", pode ler-se no comunicado.

De acordo com a nota enviada às redações, o Instituto Francisco Sá Carneiro "funciona como um Laboratório de Ideias em estreita colaboração com plataformas de reflexão política" e "terá ainda uma atividade própria com tópicos horizontais e multidisciplinares", feita em rede "com o mundo académico, associações da sociedade civil, outros think tanks nacionais ou internacionais".

Também em novembro, o Instituto Francisco Sá Carneiro formalizou um protocolo de colaboração com uma Instituição da Grécia, Konstantinos Karamanlis Institute for Democracy, um think tank da área política da Nova Democracia da Grécia, no sentido de estreitar relações políticas e organizar ações conjuntas entre ambas as instituições.