Frei Tomás e as pensões. O segundo dia de debate do OE2020

Parlamento está, esta terça-feira, no segundo dia de trabalhos do OE2020

Depois da aprovação do aumento extraordinário das pensões, nas votações na especialidade na última segunda-feira, o tema voltou esta terça-feira a dominar o início do segundo dia de trabalhos do OE2020. Com a oposição a atirar aos socialistas. Cecília Meireles, do CDS, defendeu um "aumento igual" para todas as pensões, criticando o facto de as pensões mínimas, sociais e rurais terem um aumento de seis euros, enquanto as pensões do regime contributivo - até aos 658, 22 euros - terem um aumento de dez euros.

"Porque é que uma pensão se 210, 32 euros tem um aumento de seis euros e quem recebe bastante mais tem um aumento de 10 euros? Porque é que quem recebe uma pensão mínima ou rural tem um aumento menor?", perguntou a líder parlamentar centrista, questionando a justiça social desta medida.

O aumento diferenciado também foi questionado à esquerda, mas com outro enquadramento - BE e PCP evocaram o "quarto aumento extraordinário das pensões" nos últimos quatro anos, mas defendendo igualmente um aumento mais expressivo para todas as pensões.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Numa sessão plenária em que muito se tem citado Frei Tomás - "olha para o que ele diz, não para o que ele faz" - a resposta do Governo coube a Gabriel Bastos, que argumentou que "existe uma diferença entre as pensões do sistema contributivo e não contributivo. Tem que se distinguir claramente as duas situações". E, como já tinha feito antes o PSD, e depois o secretário de Estado do Orçamento João Leão, também o secretário de Estado da Segurança Social chamou ao debate o que "prega Frei Tomás: nos últimos anos o CDS votou sempre contra a melhoria das pensões".

O governante afirmou também que o "complemento solidário para idosos é o instrumento mais eficaz de combate à pobreza". Nas votações de segunda -feira foram alteradas as regras de atribuição do Complemento Solidário para Idosos (CSI), retirando da condição de recursos dos idosos os rendimentos dos filhos até ao terceiro escalão de rendimentos - uma reivindicação de anos de bloquistas e comunistas.

Neste segundo dia de trabalhos, os partidos podem avocar propostas para votação em plenário. Foi o que fez o PSD, que chamou novamente a votos a norma que visa impedir cativações nas entidades administrativas independentes. Uma proposta que o deputado do PEV, José Luís Ferreira, classificou como "um delírio" - "o que os senhores propõem é despesa pública sem qualquer controlo. A libertação de cativações, neste caso, é mais do que questionável".

Em atualização