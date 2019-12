Francisco Rodrigues dos Santos vai concorrer à liderança do CDS

Francisco Rodrigues dos Santos no Congresso Nacional do CDS, em outubro

Francisco Rodrigues dos Santos anunciou, no Facebook, novidades para terça-feira, às 21:00, num hotel do Porto. Será a altura em que apresentará a sua candidatura à liderança do CDS, comentou Luís Marques Mendes, no seu espaço dominical na SIC.

"Convido os militantes e simpatizantes do CDS, da JP e da FTDC, a juntarem-se a mim num anúncio que farei ao partido e ao País", é o conteúdo do post que colocou esta noite no Facebook, acompanhado com um cartaz com o seu nome e o local da comunicação.

Segundo Marques Mendes, o líder da juventude centrista é apoiado por um conjunto de personalidades da sociedade civil. Apresenta a candidatura no Porto, embora tenha feito toda a sua vida estudantil em Lisboa, (no Colégio Militar e na Faculdade de Direito) e trabalhar numa sociedade de advogados na capital.

Nasceu em Coimbra, há 31 anos, e é presidente da Juventude Popular desde 2015.

Logo depois dos resultados eleitorais do CDS nas legislativas, que resultou na demissão de Assunção Cristas, falou-se no nome de Francisco Rodrigues dos Santos como possível candidato à liderança do partido, possibilidade que, na altura, se escusou a comentar.

Francisco Santos será o quinto candidato à liderança do CDS, depois dos já anunciados Abel Matos Santos, porta-voz da Tendência Esperança em Movimento; Filipe Lobo d'Ávila, ex-deputado, e João Almeida, porta-voz do partido; e Carlos Meira, empresário e ex-líder da concelhia de Viana do Castelo.