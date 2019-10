Ferro destaca "grande dedicação à causa pública do "fundador" da democracia

Costa lamenta a morte de Freitas e Governo decreta luto nacional no dia do funeral

Freitas do Amaral. Morreu o último dos líderes fundadores do regime

O presidente da Assembleia da República afirmou esta quinta-feira que recebeu com "enorme consternação" a notícia da morte do antigo ministro Freitas do Amaral, "fundador do regime democrático" e cidadão com "grande dedicação" à causa pública.

"Fundador do nosso regime democrático, o professor Freitas do Amaral serviu Portugal e os Portugueses em diversas ocasiões", considera Ferro Rodrigues, numa nota enviada à Lusa.

Entre outros cargos desempenhados pelo primeiro líder do CDS, Ferro Rodrigues destaca os momentos em que assumiu funções "como deputado à Assembleia Constituinte, deputado à Assembleia da República, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa [executivo da Aliança Democrática] e, mais recentemente, como ministro dos Negócios Estrangeiros (Governo socialista], o último cargo público que ocupou - sempre com grande dedicação aos outros e à causa pública.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para o presidente da Assembleia da República, Freitas do Amaral "prestigiou Portugal como poucos, assumindo a presidência da Assembleia Geral das Nações Unidas entre 1995 e 1996".

"Dele guardarei memória de um homem culto, cordato, afetuoso", diz Ferro Rodrigues

"Foi, por excelência, um académico, tendo sido assistente e professor de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, de que era catedrático em 1983. Em 1996, foi um dos responsáveis pela criação da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa", apontou ainda.

Na sua mensagem, Ferro Rodrigues faz ainda um forte elogio a Freitas do Amaral do ponto de vista pessoal.

"Dele guardarei memória de um homem culto, cordato, afetuoso. De um homem de diálogo, um democrata, por quem tinha uma grande consideração e estima. Portugal vê hoje desaparecer um dos nomes grandes da política democrática e do ensino do Direito", frisa o presidente da Assembleia da República.

Manuel Monteiro destaca papel de Freitas do Amaral na consolidação da democracia e da liberdade

O ex-presidente do CDS, Manuel Monteiro, ex-presidente do CDS, destaca "mais do que as divergências" o "papel indiscutível de Freitas do Amaral na consolidação da democracia e da liberdade".

Em declarações à RTP 3, Manuel Monteiro recordou que foi sucessor de Freitas do Amaral na liderança do partido. "Discordei de muitas coisas de Freitas do Amaral. Desfiliou-se do CDS quando eu era presidente do partido por não concordar com a posição que o CDS tinha adotado sobre a questão europeia", lembrou. "Independentemente dessas divergências que foram públicas creio que sempre existiu respeito da minha parte em relação a ele e dele em relação a mim", sublinhou.

Manuel Monteiro recordou também o momento em que Freitas do Amaral deixou a liderança do CDS, "após as legislativas de 1991, ganhas pelo dr. Cavaco Silva". "Teve a amabilidade de me telefonar a dizer que se iria demitir e que gostaria que o partido ficasse entregue à geração mais nova. Eu tinha deixado há pouco tempo a presidência da Juventude Centrista"