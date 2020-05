Deputado Pedro Rodrigues demite-se em rutura com Rui Rio

PSD não vai ter festa do Pontal neste verão. "Bom senso", justifica Rui Rio

PSD, BE e CDS-PP mantêm dúvidas sobre falha na informação a Costa de injeção no Novo Banco

O deputado Pedro Rodrigues (PSD) apresentou a demissão do cargo de de coordenador do grupo parlamentar do PSD na comissão de Trabalho e Segurança Social em rutura com Rui Rio, escreve o Expresso.

Segundo o membro da bancada social-democrata, em causa está o que diz ser a desconsideração de Rui para com os deputados eleitos em nome do partido.

"Não posso de modo algum manter-me indiferente à circunstância de decisões extraordinariamente importantes e estratégicas no domínio das áreas sob a responsabilidade da 10ª comissão serem tomadas sem a minha participação, tomando sistematicamente conhecimento das mesmas pela comunicação social ou no momento em que as mesmas se materializam", escreveu o deputado numa carta a que a Lusa e o Expresso tiveram acesso.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O ex-líder da Juventude Social Democrata lamentou que Rui Rio não tenha acertado com a equipa de coordenação desta comissão parlamentar "quer o sentido de voto em matérias fundamentais", "quer o conteúdo e a oportunidade de iniciativas parlamentares nesse mesmo âmbito ou mesmo de debates parlamentares de especial relevância nas áreas da segurança social e do trabalho".

"Embora discordando em diversos aspetos, não me cabe contestar ou colocar em causa o modo como V. Exa. estrutura o funcionamento e organização do Grupo Parlamentar para a qual tem toda a legitimidade, conferida pela eleição maioritária dos membros do Grupo Parlamentar", refere.

Contactado pela Lusa, Pedro Rodrigues escusou-se a prestar declarações.

Pedro Rodrigues, advogado de profissão, exerce função de deputado pela segunda legislatura. Entre 2007 e 2010 foi presidente da JSD, membro do Conselho Nacional do PSD e membro da Comissão Política Nacional do PSD.