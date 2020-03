Deputado do PSD da Madeira convoca buzinão no aeroporto

A ideia parece ter surgido no domingo, e foi colocada na página de Facebook do dirigente do PSD Madeira, reunindo desde logo reuniu um vasto conjunto de reações.

Miguel de Sousa, histórico dirigente do PSD, apelou aos madeirenses que se juntem esta segunda-feira, pelas 20 horas, no Aeroporto da Madeira, para no interior dos seus automóveis buzinarem contra a recusa do Governo da República em encerrar a pista de Santa Catarina.

O ex-governante garantiu ao jornal Diário de Notícias da Madeira que tem consciência que está proibido qualquer ajuntamento que reúna mais de 100 pessoas, e referiu que a ideia é que o Governo Central "respeite a vontade e autonomia" dos madeirenses.

"Temos de fazer alguma coisa, porque estamos a falar de um caso de vida ou de morte. Temos de defender a nossa saúde pública! Todos os madeirenses estão de acordo sobre o encerramento do aeroporto e esta iniciativa iria mostrar que o povo está com o Governo Regional", disse.

Esta é a primeira ação pública, em Portugal, contra as diretrizes de uma autoridade central.

