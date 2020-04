Restrições levantadas de 15 em 15 dias, em maio e junho. Mas tudo pode recuar

Sem pompa e com duas cadeiras de intervalo: a cerimónia do 25 de Abril

As restrições ao confinamento dos portugueses vão começar a ser levantadas em maio e junho, de forma gradual, e de 15 em 15 dias - o tempo considerado necessário para avaliar o impacto de cada novo alívio das medidas. Mas este calendário que - avançou esta tarde António Costa - será concretizado no final da próxima semana, veio com dois alertas. Nada voltará a ser como era em fevereiro. E, a qualquer momento, as medidas de levantamento das restrições podem ser revertidas.

No debate quinzenal desta quarta-feira, com mais distanciamento à esquerda do que entre socialistas e sociais-democratas, António Costa anunciou a descida do IVA sobre as máscaras e os produtos de desinfeção, que vai ser reduzido para a taxa mínima de 6%. O Governo dá, assim, seguimento a uma proposta que tinha sido deixada pelo líder do PSD, Rui Rio. Na altura, o Executivo veio afirmar, pela voz do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que a medida reclamada pelo presidente social-democrata não era permitida pelas regras europeias. Mas António Costa disse agora que a União Europeia está a dar seguimento aos pedidos de outros países, pelo que a medida será adotada em Conselho de Ministros, já esta semana ou na próxima.

[Em atualização]