Creches, pequeno comércio, cultura: o que pode reabrir em maio

Marcelo decide hoje prolongamento do estado de emergência

"Espero que esta seja a última vez que estejamos aqui a debater o estado de emergência. Esperemos que seja a última vez". Foi com estas palavras que António Costa rematou esta tarde o debate parlamentar que determinou a prorrogação, por mais 15 dias, do estado de emergência no país.

Numa intervenção já virada para o futuro, o primeiro-ministro defendeu que as próximas duas semanas serão decisivas para que, no mês de maio, possam ser retomadas algumas atividades. Para isso é preciso devolver a confiança aos portugueses e um elemento essencial passa pela massificação da oferta de máscaras e gel de proteção - Costa garante que estão a ser criadas as condições para que isso aconteça.

"Não podemos viver num estado de emergência permanente", sublinhou o líder do executivo, acrescentando que "Maio será o mês para recomeçar de forma gradual a capacidade de viver em maior normalidade".

E isso passa pela reabertura do pequeno comércio de bairro - o primeiro-ministro referiu explicitamente restauração, cabeleireiros e barbearias - , mas também pela possível reabertura das creches. Já quanto ao pré-escolar, o primeiro-ministro manifestou esperança que as crianças possam ainda fazer o período de praia/campo (habitualmente feito na segunda quinzena de junho ou na primeira de julho).

Costa falou também na reabertura de equipamentos culturais com lugares marcados e lotação fixa, porque "a cultura não pode continuar encerrada à espera de melhores dias" - mas sempre salientando que todos os estabelecimentos que poderão ser reabertos terão de se sujeitar a normas especiais de higienização e distanciamento social.

Em atualização