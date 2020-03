Cancelada "manif" do 25 de Abril. Associação pede que se cante a "Grândola"

Presidente da República cancela cerimónias do 10 de Junho na Madeira

O presidente da Associação 25 de Abril, Vasco Lourenço, um dos promotores do desfile anual, afirmou que a manifestação foi cancelada, mas propõe uma alternativa.

Vasco Lourenço, em declarações à Lusa, pediu que rádios e televisões "passem" a "Grândola Vila Morena", uma das senhas do Movimento das Forças Armadas (MFA) em 25 de abril de 1974, e às pessoas, que estão em casa devido à pandemia, que venham à janela cantar, em coro, a canção de Zeca Afonso.

Em relação às comemorações na Assembleia da República (AR), onde se realiza habitualmente a sessão solene do 25 de Abril, o presidente da AR, Ferro Rodrigues, disse que irá realizar-se e decorrem preparativos entre o Parlamento e a Presidência da República para definir os moldes em que irá decorrer. Poderá ter lugar na Sala do Senado e com a presença de um número reduzido de deputados.