BE mantém sentido de voto em aberto face a OE com "muitas insuficiências"

O Bloco de Esquerda "esteve e está" disponível para aprovar um orçamento que aprofunde o caminho que foi feito nos últimos quatro anos, negociado à esquerda, que acolhesse propostas dos partidos à esquerda do PS. Mas esse não foi o Orçamento que Mário Centeno entregou na Assembleia da República. Mariana Mortágua reagiu esta terça-feira, em nome dos bloquistas, ao documento apresentado pelo Governo, e não teve muitos elogios a fazer ao documento. O OE "do Governo do PS" padece de "muitas insuficiências", que vão do IRS à habitação ("não está prevista sequer a verba que o próprio Governo e o PS tinham anunciado nos programas para a habitação"), dos transportes à saúde. Isto a par de um excedente de 500 milhões de euros que os bloquistas querem ver aplicado em investimento público. "Não há verbas para comprar comboios, para reduzir o IVA da luz, para aumentar funcionários públicos, mas há um excedente de 500 milhões de euros", apontou Mariana Mortágua.

"Um orçamento que é feito a pensar unicamente no excedente, um orçamento que é desenhado pela obsessão do PS com o excedente orçamental, é um orçamento que só pode ser de recuo face ao caminho que fizemos nos últimos quatro anos", criticou a deputada, que falava na Assembleia da República.

"O que temos neste momento no orçamento não é equilíbrio orçamental, é um excedente orçamental de 500 milhões de euros. E o que temos também é um momento em que tem de se fazer escolhas. O ministro das Finanças refere várias vezes a necessidade de fazer escolhas e as escolhas que temos de fazer agora é se queremos valorizar os serviços públicos, se queremos fazer investimento hoje que nos permita poupar dinheiro no futuro. E não nos cansamos de fazer esta relação: um comboio comprado hoje é menos dinheiro gasto no futuro a alugar composições. O investimento na Saúde é poupança no futuro".

Quanto ao sentido de voto dos bloquistas na votação na generalidade, Mariana Mortágua afirmou que a direção do partido irá agora fazer essa avaliação, tendo em conta "as insuficiências" da proposta e as "reais possibilidades de o negociar".

Já Os Verdes, numa primeira leitura, encontraram no documento "sinais positivos, e sinais negativos". Entre estes últimos contam-se os escalões do IRS. "Aquilo que Os Verdes defendiam era que fossem oito escalões, no mínimo, que eram o que estavam antes da intervenção do Governo PSD/CDS, e percebemos que essa parte não consta do Orçamento, apesar de constar do programa de Governo", afirmou o deputado José Luís Ferreira. Já entre os pontos positivos, sublinhou o "reforço para a agricultura biológica de cerca de 29 milhões de euros". O PEV vai agora analisar o orçamento em detalhe, para decidir o sentido de voto.

No CDS é que não há dúvidas - um orçamento que "aumenta a carga fiscal" terá a oposição dos centristas. "Este caminho é exatamente o contrário do que o CDS tem proposto. Não há surpresa nenhuma, este é um orçamento de continuidade face ao passado e o CDS sempre foi contra este caminho", sublinhou a líder parlamentar, Cecília Meireles, criticando a "manutenção do nível de cativações" - "uma péssima maneira de gerir serviços públicos" - e a falta de "qualquer intenção de reforma da administração pública". "Este orçamento é o contrário daquilo de que Portugal precisa",diz a dirigente centrista.

A líder do CDS criticou ainda as horas de espera pelo orçamento do Estado na Assembleia da República: "Esta espera que o Governo já tornou um hábito é profundamente desnecessária. Ficaram dezenas de pessoas à espera sem necessidade nenhuma".

Pela Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo reiterou o voto contra a proposta do executivo. "É um orçamento que acaba por ser uma mentira, porque parece dar muita coisa a muita gente e acaba por dar pouquíssimo a quase ninguém e não tem nenhuma resposta de fundo da economia e da sociedade portuguesa", criticou o deputado, citado pela agência Lusa, defendendo também que a "não atualização dos escalões de IRS constitui uma forma de aumentar impostos encapotadamente, além da subida já conhecida de impostos indiretos".

A reação do PCP à proposta de Orçamento de Estado para 2020 está marcada para as 17 horas, no Parlamento. O PSD também deverá reagir esta tarde, mas ainda sem hora marcada.