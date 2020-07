Baú do DN: que faz Salazar sentado?

Sob o olhar de António Ferro, antigo jornalista do DN célebre pelas entrevistas a Hitler e Mussolini e desde 1933 diretor do Secretariado de Propaganda Nacional, António de Oliveira Salazar posa para Francisco Franco, escultor modernista de grandes créditos, que antes da Primeira Guerra Mundial conviveu em Paris com Amadeo de Souza-Cardoso e aproveitou para estudar a obra de Rodin.

O busto, pelo que se vê bem na foto publicada em maio de 1936 no DN, está já em fase avançada, o que significa que o presidente do Conselho de Ministros terá estado em anteriores sessões no ateliê de Franco. De notar o modo peculiar como Salazar está sentado: numa cadeira colocada sobre uma mesa, tudo um pouco instável. Mais de 30 anos depois, em agosto de 1968, no Forte de Santo António do Estoril, uma outra cadeira terá grande protagonismo no afastamento de Salazar do poder.