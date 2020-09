Ricardo Araújo Pereira provoca primeiro ajuntamento da Festa do Avante!

Imagem do primeiro dia da Festa do Avante! Ao segundo, Ricardo Araújo Pereira provocou um ajuntamento

Em cadeiras, sentados na relva ou no alcatrão, já no exterior do local, ou em pé, foram muitos os militantes e visitantes do certame político-cultural anual comunista a acorrer ao debate de um dos fundadores do grupo Gato Fedorento, mediado pelo jornalista Pedro Tadeu e com a participação da dirigente do PCP Margarida Botelho.

A multidão que se aglomerou obrigou mesmo à intervenção de funcionários do partido para uma melhor disposição dos lugares disponíveis e foi efetuado um aviso via instalação sonora para que se guardassem as distâncias e fossem usadas as máscaras protetoras.

As colunas de som, com um problema técnico, falharam e verificou-se uma espera de cerca de 10 minutos até ao começo da discussão.

"Foi preciso instalar duas colunas mais atrás,, porque com o distanciamento social ocupa-se uma área muito grande, a organização pediu constantemente para as pessoas se afastarem", explicou ao DN Pedro Tadeu. O debate tinha lugar para 30 pessoas sentadas. "No meu campo de visão todos estava a ser cumprido o distanciamento social".

Esta 44.ª edição do evento do PCP, a decorrer no Seixal, distrito de Setúbal, está limitada à presença de um máximo de 16.563 pessoas e muitas medidas sanitárias, estando a ser muito pouco concorrida face a anos anteriores.