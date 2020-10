Ana Gomes desafia candidatos a limitar donativos a 100 euros

5 de Outubro. Ferro defende que revolução republicana lançou as sementes do Estado de Direito

Ana Gomes desafiou esta segunda-feira os candidatos presidenciais a limitarem a 100 euros os donativos para a campanha às eleições presidenciais de 2021. O desafio foi feito já no final da sessão "Cuidar de Portugal", iniciativa com que assinalou o 5 de Outubro, data de implantação da República, no Teatro da Trindade, em Lisboa.

Na intervenção final, Ana Gomes pediu a contribuição dos portugueses para a recolha de assinaturas para formalizar a candidatura à Presidência da República, assinalando que podem fazer também donativos - "Mas ninguém deve fazer contribuições acima de 100 euros, não queremos contribuições acima de 100 euros".

"Espero que este exemplo frutifique e seja seguido por outras candidaturas. Desafio-as a fazerem exatamente o mesmo", apelou Ana Gomes.

Foram as palavras finais de um sessão em que a militante socialista começou por sublinhar que "em República não há vitórias antecipadas." Pedindo aos portugueses que "votem pelo reforço da democracia" nas próximas eleições presidenciais, a antiga diplomata lembrou que "não há coroações" e nada está decidido antes de os portugueses irem às urnas.

Uma afirmação feita a par com um apelo, dirigido a todos os eleitores, mas sobretudo aos mais jovens, para que "combatam a apatia, não se abstenham, não desistam de Portugal". "Compreendo quem esteja desencantando com a política e os políticos, mas todos somos chamados a construir um Portugal melhor", afirmou a candidata presidencial, dizendo esperar que se junte à sua candidatura "quem quer Democracia com integridade e justiça". "Estou aqui para unir, para congregar portuguesas e portugueses", rematou Ana Gomes, militante do PS que, para já, conta com o apoio oficial do PAN e do Livre, assim como de alguns socialistas, a título individual.

Numa sessão intitulada "Cuidar de Portugal", que abriu precisamente com o discurso da candidata, Ana Gomes referiu que quem é eleito para a Presidência da República "tem o dever de defender a Constituição e a separação de poderes que sustenta a democracia", de a "todos convocar para determinar o rumo estratégico do país" e zelar para que esse rumo seja cumprido com "isenção, sentido ético, rigor e transparência".

"Importa a estabilidade, mas estabilidade não equivale, não pode equivaler a um país conformado", sustentou a candidata presidencial, acrescentando que agora, "mais do que nunca", é "preciso que todos votem pelo reforço da democracia, sobretudo quando os extremistas ressurgem por toda a Europa e tratam de cavalgar a crise e a desconfiança, semeando ódios, divisões e violência".

"Eu sou socialista, nunca desisti de lutar por princípios, valores e pelo bem comum". E fazer política "significa servir o bem, as pessoas, assegurar a boa governação" sem "esperar em troca cargos, honrarias ou contrapartidas materiais"- "Não podemos continuar a aceitar que os negócios se confundam com a política, os interesses provados com o interesse público geral, que projetos pessoais e partidários estejam acima dos superiores interesses nacionais" e que, ao mesmo tempo "existam ainda pessoas que passam fome" em Portugal.

Já no período de perguntas e respostas, perante uma questão sobre pequenas e médias empresas, Ana Gomes prometeu que o tema da "revisão da fiscalidade ao nível nacional, mas também ao nível europeu" será uma das suas prioridades. Sublinhando que há dados europeus que mostram que as "pequenas e médias empresas pagam em média 30% mais de impostos que as multinacionais", a ex-eurodeptada disse que há países da União Europeia que fazem dumping fiscal em relação aos outros. É o caso de "Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Malta e Chipre, que são verdadeiros paraísos fiscais" - e depois há os "pequeninos paraísos fiscais, que é o nosso caso".

