"Agora irão ter uma oposição diferente", promete a Iniciativa Liberal

O líder da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, diz estar confiante de que o partido será uma forte oposição ao Partido Socialista, "que mantém o país estagnado há 20 anos".

"Agora irão ter uma oposição diferente. Irão finalmente ter uma verdadeira oposição ideológica, uma voz clara na defesa da liberdade individual e política", sublinha.

A Iniciativa Liberal elegeu neste domingo um deputado, o que Carlos Guimarães Pinto aponta ser um resultado histórico, por se tratar de "um partido que se apresenta a eleições pela primeira vez, com dois anos de vida". "Hoje fizemos história", reforça.

"Um partido que chega aqui sem figuras mediáticas e que há seis meses quase não tinha cobertura. Chega aqui porque tem as ideias que o país precisa e que no próximo ano farão uma verdadeira oposição ao socialismo do país."

A Iniciativa Liberal elegeu um deputado por Lisboa, João Cotrim Figueiredo.