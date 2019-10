Agitação no PSD. Rangel pressionado se Rio não avançar e Cavaco entra no jogo

A guerra pela conquista da liderança no partido já começou e os telemóveis não param de tocar. As pressões e contar de espingardas estão em curso. Paulo Rangel, que está em Bruxelas ainda irá refletir sobre este apelo para comparecer - o que também aconteceu nas diretas que opuseram Rui Rio a Pedro Santana Lopes. Em qualquer caso, o eurodeputado só avançará, caso assim o decida, se Rui Rio não for a jogo. A pesar nesta equação há o mau resultado que conseguiu nas recentes eleições europeias, de 21,94% dos votos e que poderá ser explorado pelos adversários.

Jorge Moreira da Silva, antigo conselheiro de Cavaco, que está agora a trabalhar na OCDE, também se poderá posicionar caso o atual presidente do partido entenda que não tem condições para continuar.

Mas os que já decidiram entrar na corrida à liderança, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, preferiam só avançar depois de Rui Rio clarificar se se recandidata ou não à liderança. Mas a TSF adianta que pelo menos o antigo líder parlamentar do PSD deverá posicionar-se já esta semana para a corrida às diretas do partido. O que poderá mesmo fazer antes do jantar que tem agendado para esta sexta-feira em Espinho, com cerca de 400 militantes sociais-democratas, para celebrar os 10 anos da vitória autárquica do PSD sobre o PS.

Montenegro esteve sempre nos bastidores, sem qualquer ação de contravapor à campanha de Rui Rio, mas à espera de um desaire eleitoral. "Ainda maior do que aconteceu, mas a derrota foi clara", afirma ao DN um dos seus apoiantes. E poucas horas depois, das suas fileiras saíram as primeiras defesas de eleições diretas pelas vozes de ex-deputado Luís Menezes, Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu e João Moura, líder da distrital de Santarém.

Entre os candidatos à liderança do PSD poderá ainda emergir Miguel Morgado, ex-assessor de Pedro Passos Coelho, que responsabilizou diretamente Rui Rio pelo resultado desastroso nestas eleições legislativas, mas recusou-se a anunciar, para já, uma candidatura.

O tiro de Cavaco

Quem entrou de sopetão neste momento em que se contam espingardas no partido foi o antigo líder Aníbal Cavaco Silva. O ex-Presidente da República em declarações à Lusa manifestou-se "triste" com o resultado do PSD que é urgente urgente mobilizar os militantes que se afastaram ou foram afastados, apontando a ex-ministra Maria Luís Albuquerque. Um sinal que é visto no PSD como o tirar de tapete a Rui Rio.

"Como social-democrata com fortes ligações à história do PSD, o resultado obtido pelo partido não pode deixar de me entristecer", afirmou Aníbal Cavaco Silva, numa declaração escrita, após questionado pela Lusa sobre os resultados das legislativas de domingo.

Para o ex-chefe de Estado, "a tarefa mais importante e urgente que o PSD tem agora à sua frente é a de reconstruir a unidade do partido e de mobilizar os seus militantes" e trazer "ao debate das ideias e ao esclarecimento e combate político os militantes que, por razões que agora não interessa discutir, se afastaram ou foram afastados".

"Como é o caso de Maria Luís Albuquerque, uma das mulheres com maior capacidade de intervenção, que conheci durante o meu tempo de Presidente, e muitos outros", apontou.

Esta declaração do antigo líder do PSD, que sempre evitou pronunciar-se publicamente sobre os processos de sucessão no partido, está a ser lida como um tirar de tapete a Rui Rio, de quem foi apoiante há dois anos. "Esta declaração deve custar muito a Rio, porque muitos dos seus apoiantes ainda são da ala cavaquista", disse ao DN uma fonte social-democrata.

As distritais posicionam-se

As distritais do PS também se começam a posicionar. Mas há quem ainda se mantenha numa posição neutra e apele ao líder do partido para que analise com as estruturas locais, como a de Portalegre, liderada por António José Miranda, os resultados eleitorais, que deram ao PSD 27,9% dos votos.

Devido aos resultados do PSD nas eleições legislativas de domingo, "defendo, em primeiro lugar, que seria interessante que a comissão política nacional [do partido], nomeadamente [o presidente] Rui Rio, reunisse com todas as distritais, como fez no início da preparação da campanha eleitoral", disse António José Miranda, em declarações à agência Lusa.

Segundo o dirigente do PSD/Portalegre, "seria bom todos os presidentes das distritais, frente a frente com o líder do partido, dizerem aquilo que pensam, o que é que correu bem e mal e só depois dessa reunião pensar-se num possível congresso se assim se entender".

Questionado pela Lusa sobe se Rui Rio deve continuar a liderar o PSD ou demitir-se, António José Miranda disse que "entende" que "terá de ser Rui Rio a tomar essa decisão depois de ouvidas as distritais".

"A Comissão Política Nacional do PSD terá também de fazer essa reflexão, não deverá ser uma decisão precipitada, há alguns militantes que se estão a perfilar para a liderança do partido, mas, neste momento, a distrital de Portalegre do PSD não tem qualquer opinião sobre isso", acrescentou.

António José Miranda defendeu que "todo o PSD deve pensar naquilo que deve ser o futuro do partido", mas "com muita serenidade e muita calma, porque o PSD tem andado de uma forma muito agitada e isso não o tem beneficiado".