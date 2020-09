Adão Silva eleito líder parlamentar do PSD com 81 % dos votos

Pedro Pinto desiste de candidatura a líder parlamentar do PSD

De acordo com a mesma fonte, votaram os 79 deputados da bancada do PSD, dos quais 64 votaram sim, seis em branco e registaram-se 9 votos nulos.

Adão Silva era candidato único à liderança do grupo parlamentar, sucedendo no cargo a Rui Rio, presidente do partido.

As eleições para a direção da bancada estiveram marcadas para 19 de março - Rio tinha assegurado que deixaria o cargo depois do congresso e de concluir uma reorganização interna -, mas foram adiadas devido à pandemia. Na altura, o primeiro vice-presidente do grupo Adão Silva apresentou-se como o único candidato.